Êtes-vous une ventouse pour les émissions de téléréalité du début des années 2010 comme Kell sur Terre, Le projet Rachel Zoe et Maison de DVF? Si c’est le cas, préparez-vous pour une autre balade assez glamour.

Cela fait longtemps qu’une série inspirée de la mode vraiment a captivé notre attention comme l’ont fait certains de ces formateurs. Et c’est une chose difficile à faire en 2020, quand l’industrie de la mode elle-même a été forcée de tenir compte de son manque historique d’inclusivité. Comment créer une émission sur les chaussures de créateurs et les produits luxueux et chers sans paraître complètement déconnectée?

C’est certainement un gros défi, mais une nouvelle série fait un très bon travail pour nous engager d’une manière qui ne semble pas banale. Prévu pour la première le jeudi 3 décembre sur HBO Max, Élégant avec Jenna Lyons suit l’ancien cadre titulaire de J. Crew, OMS Le New York Times une fois crédité comme « la femme qui habille l’Amérique», alors qu’elle réinvente sa carrière des années après avoir fait des pops de couleur et des vêtements monochromes grand public.