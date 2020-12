Besoin de vous débarrasser de tout? Nous aussi.

Quelques semaines à peine après avoir partagé ces MTV Ridicule le spin-off est appelé Délice, E! News a un premier regard exclusif sur les premières minutes de la première épisode, qui, oui, est exactement ce dont nous avons besoin pour nous faire rire devant nos écrans. Hébergé par Sauvé par le gong alun Tiffani Thiessen, qui est également l’auteur de Tirez une chaise et animateur de Cooking Channel Dîner chez Tiffani, la série originale met en lumière des vidéos de cuisine virale assez folles, amusantes et délicieuses.

Comme nous le voyons dans l’aperçu, Thiessen est rejoint par des panélistes Angela Kinsey (Le bureau), Kel Mitchell (Tout ça, Kenan et Kel) et Tim Chantarangsu (De base à Bougie) pour regarder certains des clips et partager leurs réactions hilarantes. « Nous sommes ravis de vous présenter ce spectacle en plein milieu de la période des fêtes, car quel meilleur moment pour célébrer la nourriture que la période des fêtes, n’est-ce pas? » Dit Tiffani en haut de l’épisode. «Maintenant, parlons. Avez-vous déjà laissé tomber quelque chose de très important pour un repas de vacances, comme une dinde ou une purée de pommes de terre?