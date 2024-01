Regardez un acte d’amour aider un chat errant à vaincre miraculeusement le cancer

Lorsque Debbie Sath est tombée sur une publication Instagram d’un chat errant à trois pattes ayant besoin d’une famille d’accueil, elle ne s’attendait pas à ce que cela apporte un miracle dans sa vie.

Le chat en question s’appelait Princesse Charmante. Malheureusement, son histoire était tout sauf charmante. Le malheureux chaton avait perdu une jambe à cause d’un cancer et n’avait eu que peu d’interactions humaines. Les médecins lui donnaient six à neuf mois à vivre, prédisant que le cancer réapparaîtrait.

Pour Debbie, cependant, ce fut le coup de foudre. Immédiatement, elle a décidé de renoncer à la famille d’accueil et a plutôt adopté le chat, prévoyant de lui offrir un foyer aimant pour le temps qui lui resterait.

“Quand j’ai eu Charming, je n’ai pas pensé à moi”, a déclaré Sath. «Je pense que mes inquiétudes concernaient uniquement elle. Mon objectif était simplement de lui donner une belle vie, de lui donner de l’amour, de lui prodiguer des soins, de lui donner un endroit sûr pour guérir.

Chaque jour, Debbie se concentrait sur les victoires. Donnez-lui de nouvelles friandises pour animaux de compagnie, faites en sorte que sa maison se sente comme un espace sûr et lui parlez avec des mots affectueux.

Après environ trois mois, la princesse charmante a commencé à sortir de sa coquille. Lentement, la personnalité prudente du chat a brillé à travers son extérieur dur et elle a commencé à faire confiance à sa nouvelle maman, et même à son courageux frère de Poméranie, Cole.

« Elle va tellement mieux chaque jour. Je suis tellement fier d’elle », a déclaré Sath.

Six mois se sont écoulés. Puis neuf. Puis, un an. La princesse charmante survivait plus longtemps que quiconque ne l’aurait cru possible. Finalement, elle a célébré plus d’un an avec sa mère adoptive sans cancer !

Debbie attribue le miracle à l’amour et aux petits conseils d’un inconnu.

« J’ai rencontré cette fille et je lui ai raconté comment je venais d’adopter Charm. Elle a dit de lui parler. Dites-lui que vous l’aimez chaque jour et que votre amour peut la guérir.

L’histoire de la princesse charmante est devenue virale après que Debbie l’ait partagée sur Instagram, touchant de nombreuses personnes se sentant liées à la princesse charmante.

«Je viens de réaliser l’espoir, l’amour et la positivité que cela donnait aux gens. J’ai eu des gens qui ont perdu des animaux de compagnie ou des membres de leur famille à cause du cancer. Des gens qui souffraient d’un cancer m’ont envoyé un message disant que la vidéo les avait inspirés et leur donnait de la force », s’est exclamé Sath.

Humanité est votre lieu de prédilection pour les bonnes nouvelles !