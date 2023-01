Regardez: Twitter fume sur le but controversé de Bruno dans le Derby de Manchester

Bruno Fernandes et Marcus Rashford ont marqué en seconde période alors que Manchester United battait ses rivaux locaux Manchester City 2-1 en Premier League samedi. Cependant, les Red Devils ont dû revenir d’un but pour battre les champions de Manchester City, qui avaient pris les devants en seconde période grâce à Jack Grealish. Mais le plus gros sujet de discussion du match a été l’égalisation de Fernandes, qui a fait basculer le match en faveur de l’équipe locale. Rashford était clairement hors-jeu alors qu’il courait vers la passe de Casemiro, mais surtout n’a pas touché le ballon et a laissé Fernandes le ramener à la maison.

Alors que l’arbitre assistant avait initialement levé le drapeau pour un hors-jeu, le but a finalement été maintenu après un contrôle VAR, laissant les joueurs de City et le manager Pep Guardiola stupéfaits.

Dès que le but de Fernandes a été jugé légal, les fans sur Twitter ont exprimé leur déception face à la décision.

Voici comment Twitter a réagi :

donc l’objectif de bruno tient mais ce n’est pas le cas même si c’est exactement la même situation je suis tellement fatigué mec pic.twitter.com/NIhC5iN3jb — M. (@bhamatt_) 14 janvier 2023

Je ne mentirai pas… je ne pense pas que le but de Bruno aurait dû être maintenu, mais rappelez-vous quand cela nous est arrivé l’année dernière et que vous avez tous ri ? pic.twitter.com/4IUOW7peDD – chuboi (@ChuBoi) 14 janvier 2023

Les fans d’Arsenal quand City se plaint du but de Bruno. pic.twitter.com/emwMQXcs05 – Thabo Ed Mmolai (@temmolai) 14 janvier 2023

Je ne vais pas mentir, ce but de Bruno était hors-jeu, mais vous savez quoi ……. pic.twitter.com/DFuwcZl4jW – (@HIGHDEE_JOBS) 14 janvier 2023

Ce but de Bruno aurait dû être refusé. Approfondir maintenant, c’est une décision terriblement mauvaise — Tobs #TouchlineFracas (@tapintobs) 14 janvier 2023

Le but de Bruno a changé ce jeu, et il éloigne City #Arsenalest de retour, mais c’est frustrant de voir un autre mauvais arbitre. Rashford ne touche pas le ballon, mais c’est sa course et son ballon de protection qui empêchent les défenseurs de City de le gagner. C’est interférer. #MUNMCI pic.twitter.com/ZjM7EWvexO – Adam Keys (@adamkeys_) 14 janvier 2023

Rashford a marqué quelques minutes après Fernandes pour mettre United 2-1 devant, une avance qu’ils ont réussi à conserver.

Cependant, City avait encore le temps de se sentir encore plus lésé par l’arbitre Stuart Attwell alors que Haaland voyait un appel de pénalité annulé.

City pourrait désormais perdre huit points du haut du tableau si Arsenal battait Tottenham dans le derby du nord de Londres dimanche.

La victoire de United était une douce revanche après avoir été détruit 6-3 lors de la rencontre des équipes en octobre.

United n’a plus qu’un point de retard sur City, qui compte actuellement cinq points de retard sur le leader Arsenal.

(Avec entrées AFP)