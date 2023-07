Regardez toutes les meilleures vidéos Sky Sports et regardez les chaînes en ligne dans une nouvelle maison | Nouvelles du football

Trouvez toutes les meilleures vidéos Sky Sports et regardez les chaînes Sky Sports en ligne plus facilement que jamais et en un seul endroit avec notre nouvelle section Regarder.

La section Sky Sports Watch est une nouvelle destination permettant aux utilisateurs d’explorer le meilleur contenu vidéo que Sky Sports a à offrir.

La sélection de l’une de nos vignettes de chaîne dans la section « On Now » permet aux abonnés de Sky Sports de diffuser sur leur appareil de bureau.

Pour les non-abonnés Sky, il existe des guides clairs sur la façon de s’inscrire à un abonnement Sky Sports ou à un abonnement NOW.

Il y a une vaste sélection de contenus parmi lesquels choisir, la nouvelle page d’accueil Watch vous propose la meilleure récolte de vidéos de tous nos plus grands sports.

Vous pouvez voir ce qui se passe sur toutes les chaînes Sky Sports et regarder les plus grandes vidéos de sport via notre nouvelle page de montre





Qu’il s’agisse des meilleurs morceaux de la Premier League ou de tous les derniers Grand Prix de Monaco, notre nouvelle mise en page de la page d’accueil vous permet de plonger directement dans les clips des événements les plus excitants, le tout en un seul endroit.

En regroupant notre contenu dans de nouvelles catégories, nous avons permis aux utilisateurs de trouver plus facilement les vidéos qui vous intéressent. Du but controversé à l’interview tendue d’après-match – nos nouvelles pages Sport Watch vous permettent de trouver facilement les clips qui font parler tout le monde.

Visitez la nouvelle page Watch ici.