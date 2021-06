Regardez toutes les fonctionnalités de votre nouveau téléphone Pixel

Dans le cadre de la mise à jour de sécurité Android de juin, Google publie un autre ensemble de nouvelles fonctionnalités sur ses téléphones Pixel avec une nouvelle fonctionnalité Pixel Feature Drop. Dans ce dernier tomber, Google ajoute une nouvelle fonctionnalité de caméra astrolapse, une fonction de copier-coller améliorée dans Gboard, des moyens plus faciles d’accepter ou de rejeter des appels, et un tas de fonds d’écran et de sonneries sur le thème de la fierté.

Le premier, que nous avons découvert la semaine dernière, est un nouveau mode d’astrophotographie qui non seulement capture des photos, mais crée désormais une vidéo des étoiles se déplaçant dans le ciel. Lorsque vous lancez Night Sight pour capturer les étoiles, votre appareil photo enregistre automatiquement la photo et la vidéo sur votre téléphone. Cette fonctionnalité est disponible sur le Pixel 4 et les appareils plus récents.

Dans Gboard, lorsque vous copiez du texte comprenant des numéros de téléphone, des adresses e-mail ou des URL, les « éléments importants des informations suggérées dans le presse-papiers » s’afficheront désormais plus clairement dans les suggestions. Découvrez à quoi cela ressemblera ici.

De plus, maintenant, lorsque quelqu’un vous appelle, vous pouvez dire « Hey Google, réponds à l’appel » ou « Hey Google, rejette l’appel » pour gérer la personne qui vous appelle en ce moment. Je sais qu’il est assez facile de balayer un appel, mais c’est une astuce intéressante pour les moments où vous ne voulez pas faire cela ou où votre téléphone n’est pas à portée de main.

Et enfin, pour les nouveautés, Google ajoute trois nouveaux fonds d’écran Pride (ci-dessous) ainsi que des sonneries et des notifications. Soyez à l’affût de ces derniers lors de la mise à jour de vos applications liées à Google sur Google Play dans les prochains jours.

Quant aux autres choses, Google met en évidence Google Photos Locked Folder, Digital Wellbeing vous avertissant de faire attention lorsque vous marchez et utilisez votre téléphone, la détection des accidents de voiture, le filtrage des appels et la transcription dans Recorder comme de nouveaux bonus pour la ligne Pixel. Beaucoup de ces choses existent aux États-Unis ou viennent d’être annoncées lors des E/S, mais Google s’étend à de nouveaux pays. Pour connaître les détails, cliquez sur ce post ou regardez ci-dessous le tableau des fonctionnalités et où elles sont disponibles maintenant.

Saisissez cette mise à jour !