le Android 12 Developer Preview 3 est opérationnel sur notre Pixel 5 interne et nous avons passé un peu de temps à fouiller maintenant. Y a-t-il beaucoup à vous en montrer? Non, la plupart des changements sont liés aux développeurs dont nous avons parlé plus tôt. Mais nous avons encore trouvé deux ou trois choses! Et nous mettrons à jour cet article si nous en trouvons plus.

Le curseur de volume est plus gonflé, il pourrait provenir de DP2.2. Et regardez ce nouveau menu séparé. Frais.

La zone des paramètres semble plus grande, la policeier et plus poli. Ce n’est certainement pas la zone de paramètres Silky Home que nous avons trouvée dans le premier aperçu, du moins pas encore. Il peut en tirer des morceaux.

Regarde ce rebond

La recherche du nouveau sélecteur de widgets est pratique.

Polices dans l’outil de capture d’écran.

PLUS À VENIR. Peut-être.