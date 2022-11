Regardez Top Newsmakers dans les affaires, la politique et le divertissement

Le crédit… Winnie Au pour le New York Times

Ce matin, DealBook est mis en ligne et en personne avec notre sommet annuel. Ce sera une journée bien remplie de discussions de haut niveau avec des dirigeants des mondes de la politique, des affaires et de la culture.

Voici quelques intervenants :

Andy Jassy PDG, Amazon

Volodymyr Zelenski président ukrainien

Larry Finck PDG, BlackRock

Janet Yellen secrétaire américain au Trésor

Roseau Hastings co-PDG, Netflix

Marc Zuckerberg PDG, Meta

Mike Pence ancien vice-président des États-Unis

Ben Affleck acteur, réalisateur et PDG, Artists Equity

Shou Mâcher PDG, TikTok

Benjamin NetanyahouPremier ministre israélien désigné

Andrew Ross Sorkin les interrogera sur les questions urgentes du jour, des tensions croissantes entre l’Occident et la Chine, au rôle que les entreprises devraient jouer dans les débats nationaux sur l’avortement et la police des discours de haine. Il y aura beaucoup de discussions sur l’économie mondiale, les crypto-monnaies et l’inflation, le marché du travail et les licenciements. La guerre, la politique mondiale, l’indépendance énergétique et l’avenir de l’industrie du divertissement seront également à l’ordre du jour.

Et puis l’interview que vous attendiez tous… Andrew s’entretiendra avec Sam Bankman-Fried, l’ancien chef de FTX, l’échange de crypto qui s’est effondré ce mois-ci, laissant les régulateurs et les anciens clients, qui semblent avoir perdu des milliards, à la recherche de réponses.

L’équipe DealBook couvrira toutes les actions de la conférence, et même si vous n’êtes pas avec nous, vous pouvez suivre ici.