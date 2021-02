Mercredi, Tom Brady a effectué une passe. C’était sur un bateau.

Et le récepteur était sur un autre bateau. Ce n’est pas non plus un ballon de football qui a été lancé. C’était le trophée Lombardi.

Lors du défilé de bateaux de mercredi à Tampa pour honorer les Buccaneers de Tampa Bay après leur victoire 31-9 dimanche contre les Chiefs de Kansas City, Brady avait la possession du trophée Lombardi et l’a jeté sur un autre bateau afin que les joueurs de l’autre puissent célébrer avec le trophée.

C’était un tirage en dessous, Brady semblant se préparer prudemment pour le lancer en évaluant le poids et la trajectoire qu’il devrait utiliser. Les deux bateaux se déplaçaient en même temps et il semblait y avoir une distance d’environ 10 à 15 pieds entre eux.

Les Buccaneers organisaient un défilé de bateaux pour augmenter la distance sociale entre les joueurs, les entraîneurs, le personnel et les fans alors que la pandémie de COVID-19 continue d’augmenter.

Après qu’une vidéo montrant un Brady souriant en train de se faire aider une fois de retour sur terre est devenue virale, Brady a répondu avec un tweet rempli de mots mal orthographiés, en disant: « En remarquant de la voir … juste un peu de tequila évite. »

Brady, qui a remporté son cinquième titre de MVP du Super Bowl dans le match, a complété 21 des 29 passes pour 201 verges avec trois touchés. Il a terminé avec une note de quart-arrière de 125,8.

La victoire était le septième championnat du Super Bowl de Brady lors de sa 10e apparition en carrière, qui sont également des records.

Brady, 43 ans, vient de terminer sa 21e saison dans la NFL et a annoncé juste après le match qu’il reviendrait pour la saison 2021.