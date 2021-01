Todd Chrisley fait du snooping sur les réseaux sociaux!

E! News a un aperçu exclusif du tout nouvel épisode de ce soir Chrisley sait mieux et le plus jeune enfant de Todd pourrait avoir des explications à faire. L’aperçu hilarant montre Todd regardant à travers son fils de 14 ans Graynsontéléphone et compte sur les réseaux sociaux avec sa femme Julie Chrisley et fils aîné Chasse.

«Regarde comme il est beau. Mon Dieu, il ressemble à un Chrisley! Todd remarque en faisant défiler la bobine de photos de Grayson. « Vous avez tous de bonnes photos ici. Quel est son mot de passe? Je vais voir quel genre de messages il reçoit. »

Alors que Chase refuse initialement de renoncer au mot de passe, Todd lui offre 200 $ et Chase envoie joyeusement le mot de passe à son père.

Après un moment de défilement, Todd dit: « C’est quoi ce bordel?! »

« Qu’Est-ce que c’est?! » S’exclame Julie. « Qui est-ce?! »

« Je ne pense pas que vous ayez à vous soucier de qui c’est, vous devez juste vous soucier de ce qu’elle montre », répond Todd.