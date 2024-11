The Cure a célébré l’arrivée de son nouvel album tant attendu et très acclamé Chansons d’un monde perdu vendredi avec un concert londonien diffusé en direct le soir de la sortie.

Le concert de trois heures, faisant suite à un concert de la BBC deux soirs auparavant, mettait en vedette Robert Smith et sa compagnie interprétant le nouveau LP dans l’ordre et dans son intégralité, y compris les débuts live des morceaux de l’album « War Song », « Drone : Nodrone ». » et « Tout ce que j’ai toujours voulu ».

Le reste de la setlist comprenait des succès et des favoris des fans du vaste catalogue du groupe, ainsi qu’une section dédiée au 45e anniversaire à venir du LP de 1980 de The Cure. Dix-sept secondesoù ils ont déniché le morceau « Secrets » en live pour la première fois depuis 2011.

Le concert de 31 chansons s’est terminé par un rappel qui vantait « Friday I’m in Love », « Close to Me » et un « Boys Don’t Cry » de fin de spectacle.

« Les mots ‘attendu depuis longtemps’ ne rendent pas justice au nouvel album de Cure. Chansons d’un monde perdu est un album qui a été promis, qui a fait l’objet de rumeurs, qui a été suspendu, taquiné, désiré, désespéré, imaginé », a écrit Rob Sheffield dans sa critique de l’album.

« Chansons d’un monde perdu est l’épopée triomphale de power-doom qu’il devait être, pleinement la meilleure de The Cure depuis Désintégrationalors que Smith atteint les profondeurs de son cœur en toile d’araignée, s’enfonçant profondément dans la perte et le chagrin des adultes.

Le même jour que l’arrivée de l’album, Smith a parlé de sa position contre les pratiques de billetterie prédatrices utilisées par The Cure lors de la tournée nord-américaine du groupe.