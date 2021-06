Regardez Superbike Racer survivre à un moment effrayant au Grand Prix d’Italie 2021 à Misano

C’est une chose de piloter une superbike vers la gloire au plus haut niveau, c’en est une autre de survivre indemne après avoir été projeté à des vitesses vertigineuses. Un coureur de superbike japonais novice compte ses bénédictions après avoir survécu à un accident lors du Grand Prix d’Italie 2021 qui s’est tenu sur le circuit mondial de Misano, en Italie.

Ton Kawakami, 20 ans, qui court pour l’équipe brésilienne Yamaha MS Racing, a eu un coup dur lors de l’étape italienne du championnat du monde de Superbike à Misano. Non seulement il a survécu à l’accident, mais il a évité de justesse d’être écrasé après l’horrible accident.

Dans une vidéo partagée par le FIM Superbike World Championship (WorldSBK), les images horribles montrent que Kawakami a heurté le bord de la piste de course et a perdu le contrôle de sa moto. Sa machine a pris plusieurs oscillations avant de le projeter au milieu de la piste. Il était dans le peloton de tête à ce moment-là et après l’accident vacillant, sa moto était en sécurité car elle a dérapé de la piste, mais le coureur japonais a été projeté juste sur le chemin de plusieurs motos. Kawakami a eu la chance de ne pas être heurté ou écrasé par d’autres motos. Quelques instants, alors que les autres vélos couraient en toute sécurité devant lui, il a réussi à se lever et à revenir vers son vélo.

Kawakami, qui a fait ses débuts en WorldSSP300 en 2019 avec l’équipe BCD Yamaha MS Racing, a obtenu son meilleur résultat de la saison en se classant 12e sur le Circuit de Nevers Magny-Cours, en France. Le coureur de l’équipe brésilienne a jusqu’à présent couru quatre fois cette saison mais n’a pas encore remporté de titre de course. Cependant, il a commencé sur la pole position, mais cela a abouti à une dixième place. Son record de course global s’élève à 26 courses, sans victoires.

Étonnamment, Kawakami est rejoint par son frère Meikon dans le circuit de course, qui a un an de moins qu’à 19 ans. Le plus jeune Kawakami a disputé 17 courses jusqu’à présent dans le sport et a même réussi une fois à monter sur le podium.

Le duo de frères a déménagé au Brésil en 2013 pour commencer à courir avec l’équipe d’Alex Barros.

