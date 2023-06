Regardez: Sunil Chhetri annonce la grossesse de sa femme avec la célébration des objectifs

Le geste récent du talisman indien Sunil Chhetri lors d’un match de football pour la Coupe Intercontinentale fait des émules sur Internet. M. Chhetri a annoncé la grossesse de sa femme de la manière la plus épique.

Après avoir marqué le seul but à la 81e minute du match lundi, il a ramassé le ballon et l’a placé à l’intérieur de son maillot, révélant la célébration réconfortante du bébé, qui a été filmée. Sa femme Sonam a été montrée en train d’applaudir sur grand écran.

Plusieurs vidéos et photos font maintenant surface sur Internet.

Voir la vidéo:

Après le match, M. Chhetri a joyeusement annoncé : « Ma femme et moi attendons un bébé, je voudrais partager cela avec le monde entier. »

Il a ajouté : « C’est comme ça qu’elle voulait l’annoncer. Donc, c’est pour elle et notre bébé. J’ai généralement pensé qu’il y aurait différentes façons de l’annoncer et de partager le bonheur avec tout le monde et de partager leurs bénédictions, mais le cliché tient son chemin. Je devais le faire.

Internet a adoré le geste spécial de M. Chhetr pour sa femme. Un utilisateur a commenté, « Capitaine fantastique. »

Un autre utilisateur a commenté: « Félicitations monsieur. »

« Légende », a écrit le troisième utilisateur.

La frappe de M. Chhetri a conduit l’Inde en finale de la Coupe intercontinentale 2023 dans un match qui devait se terminer par un match nul et vierge. L’Inde a dominé le Vanuatu pendant 80 minutes et les Men in Blue se sont retrouvés à égalité avec l’adversaire. Les hôtes ont créé d’innombrables opportunités mais manquaient de pointe dans la dernière moitié du terrain.

C’est l’expérience de l’attaquant vétéran qui a permis à l’Inde de franchir la ligne d’arrivée. Cette victoire a marqué la septième victoire consécutive de l’équipe indienne sur son sol natal, une série qui s’est construite sur le dos de solides performances défensives. Lors de leurs sept derniers matchs, l’Inde a réussi à garder six cages inviolées.

Plus tôt dans la journée, la Mongolie a affronté le Liban dans l’espoir de maintenir sa séquence de victoires en vie. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme ils le pensaient. La Mongolie a été tenue à un match nul et vierge après une démonstration défensive granuleuse, ce qui signifiait que trois points pour l’Inde étaient suffisants pour sceller leur dernière place. L’Inde, désormais en tête du classement avec six points, affrontera ensuite le Liban, deuxième, le jeudi 15 juin.