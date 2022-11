Regardez Stephen Colbert s’attaquer à la Coupe du monde dans The Late Show

L’humoriste de fin de soirée Stephen Colbert l’a emmené à la Coupe du monde dans son monologue d’ouverture de l’édition de mardi soir de Le spectacle tardif.

Dans son monologue d’ouverture, Colbert a proposé des prises de vue comiques sur les diverses controverses entourant le tournoi. Il a également mis en lumière les graves problèmes qui ont tourmenté la Coupe du monde au Qatar. Bien qu’irrévérencieux dans leur prestation, des segments de comédie comme celui-ci et d’autres apportent ces sujets importants à un public plus large et plus général qui ne suit pas nécessairement le sport (surtout ici aux États-Unis).

L’hôte évoque le problème du brassard des capitaines, les fans se voyant refuser l’entrée dans les stades pour avoir porté des vêtements ornés d’arc-en-ciel, le manque de ventes d’alcool et les joueurs iraniens ne chantant pas leur hymne national en signe de protestation.

Colbert redécouvre la Coupe du monde tous les 4 ans

Semblable au fiasco du brassard, la FIFA a dit à la Belgique qu’elle devait retirer un graphique de ses maillots qui disait simplement “Love”. Colbert a plaisanté :

“Le mot ‘Love’ est apparemment un message inapproprié sur un maillot de football. Cet espace sacré est réservé à la célébration d’idées importantes comme les colporteurs de flim-flam médicaux [LA Galaxy shirt with Herbalife shown]conglomérats pétroliers d’État russes [Schalke 04/Gazprom]et ‘dong’ [Danish training top featuring Dong Energy sponsor].

« Ils interdisent « l’amour » et les arcs-en-ciel. Fondamentalement, la FIFA est le méchant dans un Bisounours film.”

“blagues” stéréotypées sur le football

Bien sûr, il y en avait quelques-unes, faute d’un meilleur terme, des “blagues sur le football américain” parsemées – telles que “un carton jaune… qui est… mauvais ? Est-ce bien? C’est un coupon banane ? Je ne suis pas le jeu. On peut s’attendre à ce que des gags banalisant le football soient diffusés auprès du grand public américain, mais c’est un peu humoristique compte tenu du réseau qui diffuse Le spectacle tardifCBS, a fait des investissements massifs dans la programmation de football ces dernières années.

Mais mis à part les coups légers sur le sport, le plus important est le ridicule (bien mérité) que le Qatar et la FIFA reçoivent pour ce qui a sûrement été l’édition controversée du tournoi à ce jour.

Vous pouvez regarder le monologue complet ci-dessous: