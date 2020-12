Table rouge: les Estefans dit au revoir à 2020 en grand.

Pour le dernier épisode de l’année Gloria Estefanle nouveau talk-show Facebook Watch, elle et ses coanimateurs – fille Emilie et nièce Lili Estefan– a noté une rare interview avec un juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor, la première Latina nommée à la plus haute cour du pays par le président Barack Obama en 2009.

«Quand je pense aux femmes que j’admire, ce pionnier féroce et intrépide est en tête de ma liste», déclare Gloria dans un teaser de l’épisode du mercredi 2 décembre. « Cent 15 juges ont siégé à la Cour suprême. Seuls cinq d’entre eux étaient des femmes. »

Sotomayor est née dans le South Bronx et a été élevée dans un projet de logement près du Yankee Stadium avant de gravir les échelons juridiques.

Dans un aperçu exclusif partagé avec E! News, Sotomayor se souvient à quoi ressemblait le début de son nouvel emploi. «Mon premier jour à la Cour suprême, je vais à mon bureau et assis dans mon bureau est une icône juridique, un juge du nom de Sandra Day O’Connor», Dit Sotomayor.« Et elle était assise là à m’attendre et j’étais tellement décontenancée qu’une dame aussi importante – elle était la première femme juge à la Cour suprême en 1981 et elle était seule à la Cour suprême jusqu’à Ruth Bader Ginsburg est venu à la cour dans les années 1990. «