Regardez Six Nations 2023 en ligne en direct: calendrier et chaînes de télévision

Le tournoi de rugby des Six Nations revient pour une autre année et se termine le 4 février. Avec de nombreux jeux disponibles à regarder en direct sur une gamme de plateformes, voici où et quand regarder tous les jeux à la télévision ou en streaming en ligne.

L’année dernière, la France a remporté le championnat avec un Grand Chelem pour la première fois depuis 2010, tandis que les vainqueurs précédents, le Pays de Galles, n’ont pu remporter qu’une seule victoire. Rien n’est certain dans ce tournoi – à part peut-être qui viendra en dernier – ce qui en fait l’un des événements de rugby les plus excitants du calendrier.

Tournoi des Six Nations 2023 : calendrier et chaînes de télévision

Ci-dessous, nous avons une liste de tous les matchs des Six Nations au cours des cinq semaines. Vous pouvez voir la date, qui joue, l’heure du coup d’envoi et sur quelle chaîne il est diffusé. Toutes les heures sont GMT et la première équipe joue à domicile.

Tour 1

4 février – Pays de Galles vs Irlande – 14h15, BBC, S4C

4 février – Angleterre vs Écosse – 16h45, ITV

5 février – Italie vs France – 15h, ITV

2ème round

11 février – Italie vs France – 14h15, ITV

11 février – Ecosse vs Pays de Galles – 16h45, BBC, S4C

12 février – Angleterre vs Italie – 15h, ITV

Tour 3

25 février – Italie vs Irlande – 14h15, ITV

25 février – Pays de Galles vs Angleterre – 16h45, BBC, S4C

26 février – France vs Ecosse – 15h, ITV

Tour 4

11 mars – Italie vs Pays de Galles – 14h15, ITV

11 mars – Angleterre vs France – 16h45, ITV, BBC

12 mars – Ecosse vs Irlande – 15h, BBC, S4C

Ronde 5

18 mars – Ecosse vs Italie – 12h30, BBC, S4C

18 mars – France vs Pays de Galles – 14h45, ITV

18 mars – Irlande vs Angleterre – 17h, ITV

Regarder Six Nations en ligne gratuitement

Chaque match du tournoi sera diffusé sur BBC One ou ITV One au Royaume-Uni (dates, heures et chaînes ci-dessus), afin que vous puissiez vous connecter sur votre téléviseur ou en ligne. La plupart des matchs du Pays de Galles seront également diffusés sur S4C.

Pour regarder en direct en ligne via un PC ou un ordinateur portable, vous pouvez utiliser les propres services de streaming de la BBC ou d’ITV, iPlayer et ITVX.

Vous pouvez choisir de payer pour ITV X Premium si vous souhaitez regarder sans publicité, mais pas pour les flux en direct, ainsi que les flux et téléchargements simultanés. Il y a un essai gratuit de 7 jours, puis c’est 5,99 £ ou 59,99 £ par an.

Il y aura également une émission phare sur BBC One intitulée Six Nations Rugby Special, animée par Ugo Monye. Ce sera disponible sur BBC Two et iPlayer à partir de 18h15 le dimanche.

Si vous ne regardez pas via un navigateur Web, les applications peuvent être téléchargées gratuitement sur un téléphone ou une tablette depuis l’App Store ou Google Play.

Si vous n’êtes pas sur un contrat de données mobiles illimitées sur votre téléphone ou votre tablette, vous devez vous assurer que vous êtes connecté au Wi-Fi pour éviter des frais de données élevés.

Pour diffuser des matchs de rugby en direct sur un PC, un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, vous devez également disposer d’une licence TV valide. Vérifiez les règles : Ai-je besoin d’une licence TV ?

Regarder les Six Nations à l’étranger

Si vous êtes à l’étranger et que vous souhaitez regarder les Six Nations, vous pouvez le faire en utilisant un VPN. Vous pouvez télécharger un VPN (réseau privé virtuel) comme Nord VPN ou Surfshark pour faire le travail.

Vous devrez ouvrir le VPN, vous connecter à votre compte, puis sélectionner un serveur britannique pour changer votre adresse IP en une adresse située au Royaume-Uni. Une fois connecté, vous pouvez ensuite ouvrir BBC iPlayer ou ITVX pour regarder le contenu. Pour plus d’informations, consultez notre tableau des meilleurs services VPN.

Vous pouvez également vérifier le diffuseur local de votre pays sur le site officiel, qui peut être FR2, Sky Italia, ESPN ou Supersport.