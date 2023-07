Regardez: Sharad Pawar craque la conférence de presse avec une boutade nonchalante

Un jour, son parti a subi un coup dur avec le départ d’une flopée de dirigeants dirigés par son neveu Ajit Pawar, le politicien vétéran Sharad Pawar a à peine trahi toute inquiétude, faisant même craquer une salle pleine de journalistes et de partisans avec une astuce pleine d’esprit.

Lors d’une conférence de presse en soirée après les développements de dimanche, un journaliste a demandé qui serait désormais le visage du parti – une allusion à la vacance du poste de chef de l’opposition à l’Assemblée du Maharashtra, un rôle qu’Ajit Pawar occupait.

« Sharad Pawar », a répondu le chef du Parti du Congrès nationaliste (NCP) âgé de 82 ans sans sauter un battement, en souriant et en levant la main en l’air comme pour marquer la présence.

Le moment, capturé par des caméras, a été célébré par ses partisans, dont sa fille et députée Supriya Sule.

Lors de la même conférence de presse, M. Pawar a annoncé que des mesures disciplinaires seraient prises contre les membres du parti qui ont fait défection au gouvernement BJP-Shiv Sena dirigé par Eknath Shinde dans le Maharashtra.

Dans un revers sismique pour le NCP, Ajit Pawar a été le fer de lance d’une scission majeure au sein du parti dimanche, accédant au poste de vice-ministre en chef. Cette décision a également vu huit hauts responsables du NCP prêter serment en tant que ministres, plongeant le NCP, fondé par Sharad Pawar il y a 24 ans, dans la crise.

Sharad Pawar a donné une conférence de presse dimanche soir après la rébellion d’Ajit Pawar.

Imperturbable face à la démarche de son neveu, Sharad Pawar a déclaré que les développements récents peuvent être inattendus pour les autres, mais pas pour lui. A partir de lundi, il compte tendre la main aux électeurs pour entamer « la reconstruction du parti ».

« Nous irons vers les gens et chercherons leur soutien. Je suis convaincu qu’ils nous soutiendront », a déclaré M. Pawar. Il a également précisé qu’il ne s’agissait pas d’une affaire de famille, mais d’une question politique qui sera traitée en conséquence. « Il ne s’agit pas de la question d’une maison. De telles choses se produisent en politique, et cela doit être traité politiquement », a-t-il ajouté.

Concernant les mesures disciplinaires à l’encontre de ceux qui se sont écartés de la ligne du parti, M. Pawar a déclaré : « Les hauts responsables du parti, y compris son président de l’unité d’État et le comité national, délibéreront et prendront des mesures contre les collègues qui ont violé la ligne du parti. des mesures seront prises conformément à ce processus, et elles seront lancées. »

Minimisant le bouleversement, M. Pawar a déclaré: « Je ne suis pas dérangé que les gens soient partis, mais je m’inquiète pour leur avenir », a-t-il déclaré.