Regardez: Shahid Kapoor donne une réponse impertinente au journaliste lui demandant de partager son ‘ek raat ki kahani’: ‘Tu apni bata de…’

Shahid Kapoor est connu pour donner des réponses pleines d’esprit lors des conférences de presse et il sait comment le rendre à quelqu’un qui essaie d’agir intelligemment. Mercredi, Shahid a lancé la bande-annonce de son prochain acteur, Bloody Daddy. Le film est le remake officiel du film français de 2011, Sleepless Nights, et l’acteur a lancé la bande-annonce officielle avec le réalisateur Ali Abbas Zafar et le producteur Himanshu Sharma.

Après le lancement, Shahid a interagi avec les médias et a été précis dans ses réponses. À la fin de la conférence, un journaliste lui a posé une question effrontée. Se référant au dialogue de Kapoor dans la bande-annonce, il a demandé : « Aapke kirdaar ne bataya ki har raat ki ek kahani hoti hai… » Shahid a compris son contexte et l’a interrompu en disant : « Abhi tu apni personal life mein mat jana. Warna TMI Salut Jayega. » Le journaliste a complété sa question, « Toh aapki koi aisi raat ki kahani hai jo aapke liye mémorable rahi ho? » Shahid lui adressa un sourire narquois et répondit: « Mujhe pata tha .. ek kharato wali kahani hai, sunoge? » Lorsque le journaliste n’a pas obtenu la réponse souhaitée, il a en outre demandé: « Bloody Daddy ki koi kahani hai? » Shahid l’a trollé et a dit: « Tu apni bata de … tu meurs d’envie de nous le dire. Tere mann mein hai kuch ‘ki maine kiya uss raat ko sabko bata deta hoon. »

Voici la vidéo





Mercredi, les créateurs de Bloody Daddy ont publié la bande-annonce du film sur Youtube. La bande-annonce s’ouvre sur le regard et la voix intenses de Shahid Kapoor rappelant l’histoire de la nuit où les choses ont mal tourné. La bande-annonce bourrée d’action montre Shahid battant, tuant et tuant des méchants avec style.

Dirigé par Ali Abbas Zafar, Bloody Daddy met en vedette Diana Penty, Shahid Kapoor, Ronit Bose Roy, Sanjay Kapoor, Rajeev Khandelwal et Ankur Bhatia, entre autres. Le thriller policier est basé sur le film français Sleepless Night de 2011 réalisé par Frederic Jardin. Le film devrait sortir le 9 juin sur Jio Cinema.