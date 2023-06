Le quilleur orthodoxe du bras gauche écossais Mark Watt a été aperçu vendredi en train de faire une activité étrange lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde de l’ICC contre les Émirats arabes unis. Tout en continuant à jouer son deuxième pendant les manches des Émirats arabes unis, Watt a sorti un papier de sa poche, certainement pour suivre le plan. Il a commencé à jouer aux boules seulement après avoir remis ce papier dans sa poche. La vidéo de l’incident devient virale sur les réseaux sociaux. Watt a retourné des chiffres de 1 pour 22 dans les 8 overs qu’il a joués contre les Émirats arabes unis.

Regardez la vidéo virale ici :

L’Écosse est sur la bonne voie pour la prochaine étape après avoir battu les Émirats arabes unis par 111 points dans un match du groupe B.

L’Écosse a soutenu sa victoire palpitante à un guichet contre l’Irlande en mettant en déroute les Émirats arabes unis, avec un coup de capitaine de Richie Berrington.

Ses 127 avec neuf fours et trois six les ont propulsés à 282 pour huit avant que Chris Sole et Safyaan Sharif ne terminent le travail avec le ballon.

Michael Leask avec 41 a également brillé avec la batte.

« C’était vraiment important aujourd’hui après la victoire contre l’Irlande de se présenter et de s’adapter aux conditions. C’est agréable que nous ayons réalisé une telle performance clinique avec le ballon et que nous l’ayons rendu assez confortable », a déclaré Berrington.

De nombreux frappeurs des Émirats arabes unis sont entrés, y compris le skipper Muhammad Waseem (36 ans), mais aucun n’a été en mesure de transformer les départs en gros scores alors que les guichets tombaient à intervalles réguliers.

(Avec entrées AFP)