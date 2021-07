Regardez Scarlett Johansson et Florence Pugh Spar dans « Black Widow »

Cela fait deux décennies que Natasha (Scarlett Johansson) n’a pas vu Yelena (Florence Pugh). Les deux faisaient partie d’une unité familiale de fortune dirigée par deux agents d’infiltration russes (David Harbour et Rachel Weisz) avant d’être renvoyés pour devenir des tueurs entraînés. Le niveau de confiance est donc faible lorsque les deux se réunissent dans un appartement à Budapest.

Deux personnages se réunissent et commencent un combat, dans cette scène de « Black Widow ».

Dans « Anatomie d’une scène », nous demandons aux réalisateurs de révéler les secrets qui permettent de créer des scènes clés de leurs films. Voir les nouveaux épisodes de la série le vendredi. Vous pouvez aussi regardez notre collection de plus de 150 vidéos sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube .

« Nous avons utilisé une agrafeuse, dit-elle, la poussière. Tout bouge autour d’eux.

Shortland a travaillé avec Rob Inch, qui a chorégraphié la scène. Elle a dit que parce que Pugh avait une histoire dans la danse et que Johansson avait de l’expérience dans la chorégraphie, les deux étaient capables d’exécuter une grande partie du combat eux-mêmes sans trop dépendre des cascadeurs.

Lisez la critique de « Black Widow ».

Inscrivez-vous à la newsletter Movies Update et obtenez un aperçu des critiques, des nouvelles, des choix des critiques et plus encore.