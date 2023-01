Regardez: Sarfaraz Khan rend hommage à Sidhu Moose Wala après Ranji Ton

Sarfaraz Khan a fait l’objet de plusieurs débats ces derniers temps avec des appels à son inclusion dans l’équipe de cricket indienne de plus en plus forte chaque jour qui passe. Le joueur de cricket de Mumbai a connu une brillante forme au cours des derniers mois et il a poursuivi sa tache violette avec encore un autre siècle contre Delhi lors de leur rencontre avec le trophée Ranji mardi. Sarfaraz a célébré l’exploit en rendant hommage au regretté chanteur Sidhu Moose Wala en imitant son geste caractéristique de faire un cuisse-cinq et pointant un doigt vers le ciel.

Cent et ça compte ! 💯 Encore un autre coup impressionnant de Sarfaraz Khan 👏👏 Suivez le match ▶️ https://t.co/sV1If1IQmA#RanjiTrophy | #DELvMUM | @mastercardindia pic.twitter.com/GIRosM7l14 – BCCI domestique (@BCCIdomestic) 17 janvier 2023

Sarfaraz a célébré divers jalons de sa carrière avec ce geste et encore une fois, c’était son choix de célébration après la tonne. Lors d’une précédente interaction, il a expliqué la raison de son choix.

“C’était pour Sidhu Moose Wala. J’adore ses chansons et surtout moi et Hardik Tamore (gardien) écoutons ses chansons. J’ai fait un genre de célébration similaire lors d’un match précédent également (en sa mémoire), mais ensuite, Hotstar n’a pas J’avais décidé qu’une fois que j’en marquerais cent de plus, je répéterais la célébration “, a déclaré le Mumbaikar, cité par PTI.

Venant au bâton à 62 pour la perte de trois guichets, Sarfaraz a marqué 125 sur 155 livraisons avec 16 quatre et quatre six pour porter son équipe à 293.

À l’exception de Sarfaraz, seul Prithvi Shaw s’est battu avec 40 balles sur 35 tandis qu’Ajinkya Rahane et Armaan Jaffer ont été renvoyés pour des scores à un chiffre alors que Mumbai continuait de perdre des guichets. Grâce à ce siècle, Sarfaraz a marqué plus de 500 courses cette saison à une moyenne de plus de 80.

Sarfaraz n’a pas été inclus dans l’équipe pour les deux premiers matchs de test contre l’Australie malgré sa forme sensationnelle dans le trophée Ranji. Suryakumar Yadav, qui a été une révélation pour l’Inde dans le format overs limité, a été inclus pour le trophée Border-Gavaskar au lieu de Sarfaraz et du Prithvi Shaw en forme.

Cependant, Prithvi a été inclus dans l’équipe des T20I contre la Nouvelle-Zélande à la place de KL Rahul blessé.