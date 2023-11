Regardez Sara Bareilles dans le numéro d’ouverture du film musical “Waitress”

Il n’y a que des moments dans les bois, ce qui a permis à Sara Bareilles d’obtenir un soulagement bien mérité.





L’actrice et compositrice-interprète s’est progressivement forgée un nom à Broadway, en écrivant d’abord la musique et en jouant dans Serveuse : La comédie musicale, avant de incarner la Baker’s Wife dans la reprise de la saison dernière de Dans les bois. Et même si les deux rôles sont tout aussi exigeants, les bois est définitivement plus facile pour la vessie. “Si je veux être honnête, il n’y a presque pas de temps en dehors de la scène avec Jenna, donc si vous aimez faire pipi, ce que je fais, Jenna est plus difficile car il y a moins de pauses aux toilettes”, plaisante-t-elle.





Sara Bareilles dans « Serveuse » et « Dans les bois ».

Noam Galaï/Getty ; Bruce Glikas/Getty





Elle continue, plus sérieusement, en disant : “Je pense que ce sont tous les deux des rôles merveilleux et compliqués, avec beaucoup de choses à jouer et le mien. La femme du boulanger – je l’ai appelée Rebecca, donc elle était sa propre personne – a tellement d’humour et cœur, urgence et désespoir ; c’était un plaisir de jouer avec quelqu’un qui était si à la limite et prête à tout pour devenir mère, tout en essayant de rester avec un pied dans le pays des contes de fées. Dans les bois. Jenna a un voyage très compliqué à parcourir, une vie intérieure extrêmement riche, une relation abusive et une découverte amoureuse qui la ramène finalement à elle-même. »





Les fans peuvent suivre Bareilles dans ce voyage lorsqu’une production filmée de Serveuse sort en salles, gracieuseté de Bleecker Street et Fathom Events, pour un engagement de cinq jours à partir du 7 décembre.





Mais si vous ne pouvez pas attendre de goûter à la tarte de Jenna, EW a un premier aperçu exclusif ci-dessus du numéro d’ouverture de la comédie musicale.





Charity Angél Dawson, Sara Bareilles et Caitlin Houlahan dans « Waitress : The Musical ».

Rue Bleecker





Le numéro, intitulé « What’s Inside », nous présente le monde de Jenna – de son amour pour la préparation de tartes uniques aux collègues sur lesquels elle s’appuie comme refuge contre son mariage abusif. “Nous avons eu beaucoup de mal à trouver notre numéro d’ouverture au cours de notre processus”, admet Bareilles. “J’ai réécrit l’ouverture probablement 15 fois. C’était exaspérant ! Mais je pense que c’est pourquoi je me sens si fier de là où nous en sommes arrivés.”





Pour Bareilles, il s’agissait de montrer au public un contraste entre le monologue intérieur de Jenna et la vie trépidante qui l’entoure. “Nous voulions nous placer fermement dans la psyché de notre actrice principale, la voir à l’intérieur de la question de ‘Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur’ – le moment d’introspection qui déferle directement sur la vie de serveuse dans un restaurant animé, où vous n’avez pas le temps. ralentir. Il y a trop de choses à faire”, explique-t-elle. “J’aime la juxtaposition de la vie intérieure et du monde extérieur. Nous comprenons que chacun a un monde intérieur qui se dévoile qui va nous faire voyager.”





Christopher Fitzgerald et Caitlin Houlahan dans « Waitress : The Musical ».

Rue Bleecker





De plus en plus de spectacles se tournent vers ce modèle de tournage des performances pour les préserver pour la postérité et permettre l’accès à un public plus large. Hamilton, qui a ouvert la même saison à Broadway de Serveuse, a établi la référence avec son tournage Disney+.





“C’était un grand regret pour moi de n’avoir jamais filmé le spectacle pendant ses quatre années de diffusion à Broadway”, a déclaré Bareilles à propos de la décision de filmer Serveuse. “Ainsi, lorsque nous avons eu la chance de rouvrir après que Broadway ait été sombre pendant plus d’un an à cause de la pandémie, nous avons senti en tant qu’équipe que ce film était une priorité majeure. La culture autour de la préservation de la représentation théâtrale sur film a beaucoup changé dans le ces dernières années et il est de plus en plus courant de marquer ainsi la vie d’un spectacle.”





Bareilles crédite également Hamilton en fixant le cap pour ce type de distribution. “Certainement, des émissions comme Hamilton contribuer à amplifier le désir du public du monde entier de voir ce qui se passe ici à New York sur la scène de Broadway », note-t-elle. « Et en tant que personne ayant grandi dans une petite ville et ayant un accès limité à Broadway, partager notre montrer que cette voie est profondément significative. Je veux juste que tous ceux qui veulent voir la série aient un moyen accessible de le faire.”





Sara Bareilles dans ‘Serveuse : La comédie musicale’.

Rue Bleecker





Bien qu’elle ait été une enfant de théâtre pendant une grande partie de sa vie, Bareilles a commencé sa carrière en tant qu’auteure-compositrice-interprète lauréate d’un Grammy. Serveuse, pour lequel elle a écrit la musique et les paroles, a marqué ses débuts à Broadway (et en tant que membre de la première équipe entièrement féminine de Broadway). Mais pour emprunter à une autre comédie musicale très appréciée, l’expérience a changé sa vie pour de bon – et c’est ce qu’elle espère partager avec le public avec cette nouvelle version filmée.





“Rien n’a changé ma vie plus profondément que la décision de faire partie de l’équipe qui a créé Serveuse“, conclut-elle. “Cette série a tout changé dans ma vie professionnelle et personnelle pour le mieux, donc pouvoir honorer ainsi sa place incroyable dans mon univers est quelque chose que je chérirai pour toujours. Le rôle de Jenna est si précieux pour moi, tout comme chaque personne de cette distribution, de l’équipe et du groupe. Ce film est une lettre d’amour à la série.”





Vous voulez plus d’actualités cinématographiques ? Inscrivez vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter gratuite de pour obtenir les dernières bandes-annonces, interviews de célébrités, critiques de films et bien plus encore.





Contenu associé :