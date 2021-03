« Borat Subsequent Moviefilm » a remporté deux Golden Globe Awards dimanche – et, selon Sacha Baron Cohen, tout cela grâce à une co-star très spéciale.

« Ce film n’aurait pas été possible sans ma co-star, un nouveau talent, venu de nulle part et qui s’est avéré être un génie de la comédie », a plaisanté Cohen, après que sa suite de « Borat » ait remporté le prix du meilleur film ou comédie musicale. . « Je parle, bien sûr, de Rudy Giuliani. »

Vers la fin du film, Giuliani, 76 ans, a été filmé dans une suite d’hôtel avec l’actrice de 24 ans Maria Bakalova, qui jouait à l’écran la fille de 15 ans de Baron Cohen, Tutar. Lorsque Bakalova s’est détourné, l’avocat du président de l’époque, Donald Trump, s’est allongé sur un lit et a semblé fouiller dans son pantalon, rentrant peut-être sa chemise, lorsque Cohen (en tant que Borat) a fait irruption dans la pièce. Giuliani a qualifié les implications de toute irrégularité dans la scène de «fabrication complète».

« Je veux dire, qui pourrait faire rire le plus en une seule décompression? » a ajouté le comédien dimanche dans son discours d’acceptation. « Incroyable. »

Et les barbes ne se sont pas arrêtées là. Cohen a continué à embrocher plus de titres de Giuliani après son apparition en évasion « Borat ».

« Notre film n’était que le début pour lui », a poursuivi Cohen. « Rudy a continué à jouer dans une série de films comiques, des succès comme ‘Four Seasons Landscaping’, ‘Hair Dye Another Day’ et un drame d’audience ‘A Very Public Fart’. «

Après les blagues, Cohen a exprimé sa sincère gratitude à sa vraie co-star: « Mais sérieusement, la révélation, le sensationnel était Maria Bakalova. Elle est incroyable. »

Le comédien a eu l’occasion d’une autre blague politique peu de temps après, quand il a remporté le prix du meilleur acteur dans un film de comédie ou une comédie musicale pour la suite de « Borat ».

« Donald Trump conteste le résultat », a-t-il déclaré impassible. « Il prétend que beaucoup de morts ont voté, ce qui est une chose très impolie à propos de (Hollywood Foreign Press Association). »

Dans les coulisses de la salle de presse après ses victoires, Cohen a déclaré qu’il jugeait important de sortir le film avant l’élection présidentielle de 2020.

« J’ai fait cela à cause de Donald Trump, parce que je sentais que la démocratie était vraiment en danger », a-t-il déclaré. «Nous avons senti que nous devions le sortir avant les élections, continuer à sonner la cloche et à dire:« C’est le danger de le réélire ». S’il avait gagné le 3 novembre et que je n’avais pas fait le film, je ne serais pas capable de vivre avec moi-même. Je suis tellement content que ça soit sorti, les gens l’ont apprécié et le vote est sorti comme il l’a fait tous les deux ce soir et le 3 novembre. »

