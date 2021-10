Regardez sa célèbre pièce de théâtre ‘Buddha Ghar Par Hai’ ici

Umar Sharif, un comédien pakistanais bien connu, lutte pour sa vie en Allemagne depuis quelques jours. Dans une tournure inattendue des événements, il est décédé aujourd’hui, choquant les fans du monde entier.

L’acteur, qui a commencé sa carrière comme humoriste à l’âge de 14 ans, est apparu dans plus de 60 comédies sur scène et diverses émissions de télévision, ainsi que dans la production, la réalisation et le jeu d’acteur dans deux films majeurs.

‘Bakra Qiston Pay’ Partie 1, 2, 3, 4, 5 (1989), ‘Dulhan Main Lekar Jaonga’, ‘Salam Karachi’, ‘Meri Bhi To Eid Karade’, ‘Nayee Aami Purana Abba’, ‘Yeh Hay Naya Tamasha’ et ‘Yeh Hay Naya Zamana’ sont quelques-unes de ses œuvres scéniques acclamées par la critique.

Parallèlement à cela, une pièce pour laquelle il était bien connu est « Buddha Ghar Par Hai ».

Regardez la pièce ici-

Pour les non-initiés, selon un rapport de Dawn.com, Umar Sharif a été envoyé dans un hôpital aux États-Unis pour y être soigné le 28 septembre. Cependant, son état s’est détérioré pendant le vol, et il a été admis dans un hôpital lors d’une escale à Allemagne.

Le mauvais état de l’acteur de renom est devenu une source de préoccupation nationale après qu’il a demandé au Premier ministre Imran Khan de l’aider à obtenir un visa pour voyager à l’étranger pour un traitement médical.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à l’aider, et le gouvernement du Sindh est également intervenu, offrant 40 millions de roupies pour son traitement.

Au cours des années 1980 et 1990, Sharif a pris de l’importance en Inde et au Pakistan en tant que comédien, acteur, réalisateur, producteur et artiste de scène. Il a également effectué plusieurs voyages en Inde pour assister à des cérémonies de remise de prix et à des expositions.