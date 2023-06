Romelu Lukaku a tenu l’Inter Milan 1-0 en finale de la Ligue des champions contre Manchester City.

L’attaquant de Chelsea en prêt a gêné son propre joueur pour bloquer une tête qui semblait destinée au but. Le ballon avait rebondi sur la barre transversale de l’Inter quelques secondes seulement après que City avait pris les devants, Lukaku gênant son propre homme.

« Vous pouvez rire maintenant », a déclaré le commentateur Darren Fletcher à son collègue Joleon Lescott à propos du Belge maladroit devant la trajectoire du ballon.

Romelu Lukaku a-t-il empêché l’Inter Milan de remporter la Ligue des champions ?

Comment l’Inter n’a-t-il pas égalisé là-bas !! 😲 Federico Dimarco avec deux tentatives de but mais Romelu Lukaku est sur le chemin ! 🫣#UCLfinal pic.twitter.com/uwBU0FAEz910 juin 2023 Voir plus

Pauvre Rom. Il a marqué le but contre son camp en 2020 qui a remporté la Ligue Europa pour Séville contre les Nerazzurri.

Manchester City a enfin trouvé la percée en seconde période grâce à un entraînement époustouflant de Rodri. L’Espagnol était sur place à 25 mètres pour écraser le ballon dans le filet pour seulement son deuxième but en Ligue des champions – mais ce n’était pas une course facile avant la frappe d’ouverture.

City a été secoué en première mi-temps lorsque Kevin De Bruyne a dû quitter le terrain à cause de ce qui ressemblait à une blessure aux ischio-jambiers, au cours de 45 premières minutes régulières et sans incident. Les champions de Premier League semblaient parfois nerveux, n’ayant vraiment leur première chance du match que vers 27 minutes grâce à un smash d’Erling Haaland – mais l’Inter Milan a plus que tenu le coup.

La deuxième mi-temps a été sensiblement la même. Romelu Lukaku a remplacé Edin Dzeko aux crampes après 55 minutes et City – et le Pep Guardiola au sol, à genoux sur la ligne de touche – ont eu une énorme inquiétude quelques minutes plus tard lorsqu’une confusion entre Ederson et Manuel Akanji laissez Lautaro Martinez dans une poche d’espace pour avoir un tir au but. L’angle était cependant trop serré pour l’Argentin, Ederson se trouvant à la hauteur du tir.