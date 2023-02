Regardez: Rishi Sunak fait face aux PMQ avant que le président Zelensky ne s’adresse au Parlement

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a répondu aux questions au Parlement aujourd’hui, 8 février, avant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne s’adresse à la Chambre.

M. Zelensky doit également s’entretenir avec les troupes ukrainiennes.

M. Sunak a assisté à la session hebdomadaire des questions du Premier ministre à la suite des questions sur l’Irlande du Nord.

La session parlementaire a eu lieu après que la Cour suprême a statué que le protocole d’Irlande du Nord – qui crée une frontière commerciale entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni – est légal après une contestation par un collectif de syndicalistes et de Brexiteers.

Le protocole est entré en vigueur en 2021, déplaçant les contrôles douaniers et réglementaires vers la mer d’Irlande et créant de nouvelles formalités administratives sur la circulation des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Le commerce dans la région est resté soumis à des règles particulières du marché unique de l’UE.

Lord Stephens a déclaré que l’appel avait été “rejeté à l’unanimité” pour tous les motifs.

