Regardez: Reece James marque un remarquable but contre son camp lors du match amical de pré-saison de Chelsea

Les images d’un but contre son camp franchement remarquable marqué par la star de Chelsea Reece Jame lors de la dernière sortie de pré-saison du club sont devenues virales en ligne.

Au milieu de leurs efforts continus pour se préparer à la nouvelle campagne de Premier League qui approche à grands pas, les troupes de Thomas Tuchel étaient de retour en action aux premières heures de dimanche matin.

Faisant le déplacement à Las Vegas dans le cadre de la tournée du club aux États-Unis, les Bleus ont affronté la formation mexicaine Club America, dans un affrontement amical.

Et, en fin de compte, la qualité des géants de la Premier League s’est avérée révélatrice, en route vers un triomphe 2-1 pour Tuchel et co.

Timo Werner a été le premier sur la cible au début de la 2e mi-temps, avant que Mason Mount ne complète le score du match dans les dix dernières minutes d’action.

Cet angle du but de Mason Mount pour Chelsea 😱 (passant par @bbbusbee, @LondonBluePod) pic.twitter.com/ifqHflRbVu — ESPN FC (@ESPNFC) 17 juillet 2022

Comme mentionné ci-dessus, cependant, il s’agissait en fait d’un but marqué par l’une des stars de Chelsea du mauvais côté du terrain qui, à la suite du match, a fait la une des journaux.

Le moment en question est arrivé à l’heure de jeu au stade Allegiant, lorsque Reece James a tenté de renvoyer le ballon à Marcus Bettinelli derrière lui.

Ne réalisant pas que son gardien de but s’était dirigé vers le côté droit de son but, James n’a réussi qu’à placer le ballon proprement dans le coin le plus bas du filet de Chelsea.

Découvrez le moment de folie ci-dessous :

Pourquoi Robert Lewandowski a rejeté Chelsea pour Barcelone

Rumeurs de transfert de samedi : Lewandowski, Koundé, Zinchenko, Broja et plus