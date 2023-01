Regardez: Quatre étudiants arrêtés pour conduite imprudente à Noida

La police a arrêté quatre étudiants et a émis un challan de Rs 25 500 pour avoir enfreint les normes de circulation vendredi, un jour après que des vidéos d’une voiture conduite imprudemment à Noida ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont déclaré des responsables.

La police a également saisi le Mahindra Scorpio de couleur noire et a engagé des poursuites judiciaires pour annuler l’immatriculation du véhicule ainsi que le permis de conduire de l’homme qui conduisait le véhicule, ont-ils déclaré.

Un porte-parole de la police a déclaré que le SUV immatriculé à Delhi était conduit imprudemment près du Dalit Prerna Sthal qui relève de la zone du poste de police de la phase 1 jeudi.

L’action de la police est intervenue après que de prétendues vidéos de la conduite imprudente avec plusieurs autres véhicules à proximité sont devenues virales sur les réseaux sociaux jeudi.

“Les quatre accusés impliqués dans l’épisode ont été arrêtés. Ils ont été identifiés comme étant Anshul, Tushar, Himanshu et Harjeet – tous âgés de 20 à 22 ans”, a déclaré le porte-parole de la police.

Alors que le conducteur a été condamné en vertu de l’article 279 du Code pénal indien (conduite imprudente), le challan de Rs 25 500 contre les quatre accusés a été émis en vertu de l’article 151 du CrPC, selon la police.

“Le Scorpio a été saisi. Un rapport a été envoyé à l’officier régional des transports (RTO) pour engager une procédure d’annulation de l’immatriculation de la voiture ainsi que du permis de conduire du conducteur”, a déclaré le porte-parole.

Le challan a été envoyé au tribunal local et d’autres procédures judiciaires sont en cours, a ajouté la police.

L’action contre la conduite imprudente intervient à un moment où la police de l’UP organise une campagne spéciale d’un mois pour la sensibilisation à la sécurité routière.

UP a été témoin de milliers d’accidents de la route et de décès au fil des ans. En 2022, le district de Gautam Buddh Nagar a enregistré plus de 400 décès dans des accidents de la route, selon les chiffres officiels.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)