Regardez: Quand Virat Kohli a donné à Ollie Robinson un avant-goût de sa propre médecine

Le stimulateur anglais Ollie Robinson est un sujet constant de discussions sur les réseaux sociaux depuis le début des Ashes 2023. Ses duels sur le terrain avec Usman Khawaja étaient bien documentés. Certains des mots qu’il a utilisés sur le terrain pour le frappeur australien lui ont valu beaucoup de critiques. Mais ce n’est pas la première fois que Robinson est une « grande gueule » sur le terrain. Même lors de la tournée indienne en Angleterre en 2021, le couturier avait attiré l’attention sur ses ébats sur le terrain. Le skipper indien de l’époque, Virat Kohli, s’est même engagé dans un duel verbal avec Robinson, et il est juste de dire que Kohli est sorti victorieux.

Lors de la deuxième tournée Test of the India, Kohli a décidé de donner à Robinson un avant-goût de sa propre médecine.

À quel point vos manches étaient-elles ennuyeuses ? À quel point vos manches étaient-elles ennuyeuses ? (Indiquant à Robinson) – C’est peut-être comme ça qu’on survit dans un test match », a lancé Kohli, avant d’ajouter : « Allez, grande gueule (Robinson), tu vas apporter tes draps aujourd’hui ? » Voici la vidéo :

Je veux voir les Australiens faire ça à Ollie Robinson lors du prochain test pic.twitter.com/Nskmp5dzBz — Fan d’ABBA (@_Blindinho_) 23 juin 2023

Les émotions sur le terrain ont changé parmi les joueurs indiens après que Jasprit Bumrah a lancé quelques videurs à James Anderson lors de la première manche.

Lors du premier test des cendres à Edgbaston, Robinson a utilisé des mots évitables pour Khawaja et a soutenu sa position en disant que l’ancien capitaine australien Ricky Ponting avait également l’habitude de traîner les joueurs de cette manière.

Mécontent de voir son nom traîné dans la polémique, Ponting a donné une réponse acerbe à Robinson.

« Comme je l’ai dit après qu’Ollie Robinson a dit ce qu’il a dit, cette équipe de cricket d’Angleterre n’a pas joué contre l’Australie, et ils découvriront assez rapidement ce qu’est jouer au cricket Ashes et jouer contre une bonne équipe de cricket australienne », a déclaré Ponting. . « Et si Robinson n’a pas déjà appris cela après la semaine dernière, alors il apprend lentement. »

Lorsque Robinson a été interrogé sur son épisode avec Khawaja, il a dit que cela ne le dérangeait pas de savoir comment les Australiens prenaient ses mesures car il était venu « fournir le théâtre du jeu ».