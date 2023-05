Regardez Premier League Soccer: Livestream Leeds contre Tottenham de n’importe où

Voir au paon Paon Regardez la Premier League aux États-Unis à partir de 2 $ par mois Voir chez BT Abonnement mensuel BT Sport Regardez la Premier League au Royaume-Uni à partir de 30 £

C’est un match énorme à Elland Road aujourd’hui alors que Leeds accueille Tottenham sachant que la survie en Premier League anglaise est hors de leurs mains.

Actuellement deuxième à partir du bas de l’EPL, la cuisante défaite 3-1 de la semaine dernière contre West Ham signifie que les hommes de Sam Allardyce doivent battre les Spurs ici et espérer qu’Everton et Leicester ne remporteront pas leurs matchs cet après-midi.

Tottenham a connu une seconde moitié de saison catastrophique, mais reste dans le coup pour la qualification en Europa Conference League. Les Londoniens peuvent revendiquer cette place en améliorant le résultat d’Aston Villa aujourd’hui contre Brighton, mais ne pas battre Leeds pourrait les voir finir aussi bas que neuvième.

Leeds contre Tottenham Hotspur : Quand et où ?



Leeds accueille les Spurs à Elland Road le dimanche 28 mai. Le coup d’envoi est prévu à 16h30, heure locale BST au Royaume-Uni (11 h 30 HE, 20 h 30 PT aux États-Unis et à 2 h 30 AEST aux premières heures du lundi 29 mai en Australie).

Comment regarder le match Leeds vs Spurs en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Diffusez en direct le match Leeds contre Tottenham aux États-Unis

Ce luminaire EPL est diffusé sur Paon. Vous aurez besoin d’un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour assister au match en direct.

Le service de streaming de NBC Peacock offre un accès à tous les matchs restants de la Premier League de cette saison. Vous devrez être inscrit avec un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour diffuser des jeux en direct. Pour une durée limitée, vous pouvez vous inscrire à Peacock Premium avec une remise de 60 %, réduisant le coût mensuel à 2 $ (ou même moins avec un compte annuel).

Diffusez en direct le match Leeds contre Tottenham au Royaume-Uni

Les droits de la Premier League au Royaume-Uni sont répartis entre Sky Sports, BT Sport et Amazon Prime Vidéo. Ce jeu est exclusif à BT Sport – diffusé sur ses chaînes BT Sport 1, BT Sport 1 HD et BT Sport Ultra. BT Sport peut être obtenu soit directement via BT dans le cadre de l’un de ses nombreux forfaits TV, soit ajouté aux forfaits Sky et Virgin s’il s’agit de votre fournisseur. Vous pouvez également éviter tout engagement et souscrire à un pass mensuel BT Sport sans contrat de 30 jours.

Le pass de 30 jours de BT offre un accès complet à toutes les chaînes BT Sport pour 30 £ sans contrat (le prix est récemment passé de 25 £). Le pass vous permet de regarder la couverture de BT de l’EPL, de la Ligue des champions et plus encore via l’application BT Sport sur les téléviseurs intelligents, les mobiles, les tablettes, les consoles de jeux et Chromecast, ainsi que via le site Web de BT Sport.

Diffusez en direct le match Leeds contre Tottenham au Canada

Si vous souhaitez diffuser cet affrontement EPL en direct au Canada, vous devrez vous abonner à FuboTV Canada. Le service a des droits exclusifs sur cette saison de Premier League.

FuboTV est la destination incontournable pour les Canadiens qui souhaitent regarder les derniers matchs de la saison EPL, avec des droits de diffusion exclusifs pour chaque match du dimanche. Cela coûte 25 $ CA par mois, mais vous pouvez économiser de l’argent en payant trimestriellement ou annuellement.

Diffusez en direct le match Leeds contre Tottenham en Australie

Les fans de football Down Under peuvent regarder ce match EPL sur le service de streaming Optus Sport, qui diffuse chaque match de Premier League de la dernière journée de la saison en direct en Australie.

Avec les droits exclusifs de diffuser en direct tous les matchs EPL restants cette saison, ainsi que les matchs de la Bundesliga allemande et de la Liga espagnole, le service de streaming Optus Sport est un attrait particulièrement important pour les fans de football australiens. Si vous êtes déjà client du réseau Optus, vous pouvez acheter Optus Sport à un prix réduit, avec des remises ramenant le prix à 7 $ AU par mois. Si vous ne l’êtes pas, un abonnement mensuel autonome au service commence à 25 AU $.

