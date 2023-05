Regardez Premier League Soccer: Livestream Everton contre Bournemouth de n’importe où

Voir au paon Paon Regardez la Premier League aux États-Unis à partir de 2 $ par mois Voir maintenant Maintenant Regardez la Premier League au Royaume-Uni à partir de 12 £

C’est un rendez-vous avec le destin pour Everton et le patron Sean Dyche alors qu’ils entrent dans leur dernier match de la saison en sachant qu’une victoire sur Bournemouth assurera leur survie en Premier League anglaise.

Un but vital du défenseur colombien Yerry Mina dans le temps additionnel a valu aux Toffees ce qui pourrait s’avérer un point crucial contre les Wolves la dernière fois. Ce résultat a donné à Everton un avantage de deux points sur Leicester, 18e, avant les derniers matches de la saison de dimanche.

Avec son statut de meilleur combattant obtenu il y a quelques semaines, Bournemouth n’a pas grand-chose à jouer pour entrer dans ce match, mais a déjà battu Everton de manière convaincante deux fois cette saison et pourrait chercher à se venger, après avoir été relégué à Goodison Park en 2020. .

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder le match en direct où que vous soyez dans le monde.

Le manager d’Everton, Sean Dyche, sait qu’une victoire aujourd’hui contre Bournemouth sera suffisante pour garantir que son équipe jouera au football de Premier League la saison prochaine. Alex Dodd/CameraSport/Getty Images

Everton vs AFC Bournemouth : Quand et où ?



Everton accueille Bournemouth à Goodison Park le dimanche 28 mai. Le coup d’envoi est prévu à 16h30, heure locale BST au Royaume-Uni (11 h 30 HE, 20 h 30 PT aux États-Unis et à 2 h 30 AEST aux premières heures du lundi 29 mai en Australie).

Comment regarder le match Everton contre Bournemouth en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier quelques-uns des autres grands Offres VPN se déroule en ce moment.

Sarah Tew / Crumpe

Diffusez en direct le match Everton contre Bournemouth aux États-Unis

Ce luminaire EPL est diffusé sur Paon. Vous aurez besoin d’un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour assister au match en direct.

Le service de streaming de NBC Peacock offre un accès à tous les matchs restants de la Premier League de cette saison. Vous devrez être inscrit avec un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour diffuser des jeux en direct. Pour une durée limitée, vous pouvez vous inscrire à Peacock Premium avec une remise de 60 %, réduisant le coût mensuel à 2 $ (ou même moins avec un compte annuel).

Diffusez en direct le match Everton contre Bournemouth au Royaume-Uni

Les droits de la Premier League au Royaume-Uni sont répartis entre Sky Sports, BT Sport et Amazon Prime Vidéo. Ce jeu est exclusif à Sky Sports, diffusé sur ses chaînes Sky Sports Main Event, Premier League et Ultra. Si vous avez déjà Sky Sports dans votre forfait TV, vous pouvez diffuser le jeu via son application Sky Go, mais les coupe-câbles voudront se configurer avec un compte Now et un abonnement Now Sports pour diffuser le jeu.

La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) offre un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez obtenir une journée d’accès pour 12 £ ou vous inscrire à un forfait mensuel à partir de 25 £ par mois dès maintenant.

Diffusez en direct le match Everton contre Bournemouth au Canada

Si vous souhaitez diffuser cet affrontement EPL en direct au Canada, vous devrez vous abonner à FuboTV Canada. Le service a des droits exclusifs sur cette saison de Premier League.

FuboTV est la destination incontournable pour les Canadiens qui souhaitent regarder les derniers matchs de la saison EPL, avec des droits de diffusion exclusifs pour chaque match du dimanche. Cela coûte 25 $ CA par mois, mais vous pouvez économiser de l’argent en payant trimestriellement ou annuellement.

Diffusez en direct le match Everton contre Bournemouth en Australie

Les fans de football Down Under peuvent regarder ce match EPL sur le service de streaming Optus Sport, qui diffuse chaque match de Premier League de la dernière journée de la saison en direct en Australie.

Avec les droits exclusifs de diffuser en direct tous les matchs EPL restants cette saison, ainsi que les matchs de la Bundesliga allemande et de la Liga espagnole, le service de streaming Optus Sport est un attrait particulièrement important pour les fans de football australiens. Si vous êtes déjà client du réseau Optus, vous pouvez acheter Optus Sport à un prix réduit, avec des remises ramenant le prix à 7 $ AU par mois. Si vous ne l’êtes pas, un abonnement mensuel autonome au service commence à 25 AU $.

Conseils rapides pour diffuser la Premier League en utilisant un VPN