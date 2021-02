Phoebe Bridgers a fait des débuts fracassants dans « Saturday Night Live ». Au sens propre.

La rockeuse indépendante de 26 ans a interprété deux chansons de son album de 2020, «Punisher», samedi: «Kyoto», qu’elle a chanté en portant un grenouillère squelette, et «I Know the End». Cette dernière performance s’est terminée par un solo de guitare explosif, un cri primitif et Bridgers frappant à plusieurs reprises sa guitare électrique dans un amplificateur, envoyant des étincelles dans l’air.

Bridgers est nominé pour quatre Grammy Awards cette année, y compris le meilleur nouvel artiste, et « Punisher » a été nommé l’un des meilleurs albums de USA TODAY de 2020. Patrick Ryan de USA TODAY a écrit que Bridgers « capture avec douleur notre tristesse pandémique collective avec des métaphores vives ‘) et une introspection surprenante (‘ Complexe du Sauveur ‘). »

Les fans, anciens et nouveaux, ont applaudi ses performances « SNL » sur les réseaux sociaux.

«Je n’ai jamais entendu parler d’elle auparavant, mais ce soir, j’ai fait de moi une fan», a écrit un commentateur d’Instagram.

Un autre choix de tenue de Bridgers était « très David S. Pumpkins d’elle », faisant référence au croquis mémorable d’Halloween de Tom Hanks.

« Le SCREAM …… absolument emblématique », a ajouté un troisième.

La star de « Schitt’s Creek », Daniel Levy, a accueilli l’épisode de samedi à ses débuts, qui comprenait un camée de son père et co-star Eugene Levy. L’aîné Levy était censé faire ses propres débuts d’animation « SNL » 35 ans auparavant, seulement pour voir son apparition annulée par une grève des écrivains.

« Hé, fils! Wow, regarde-toi, » dit Eugene Levy, tout en étant enfermé dans une boîte en verre COVID. «J’ai pris l’avion pour te souhaiter bonne chance ce soir.

« Tu as volé jusqu’au bout pour me regarder dans une boîte? » répondit son fils.

Le monologue d’ouverture du plus jeune Levy a célébré le succès de sa série télévisée primée aux Emmy Awards, bien qu’il ait noté l’inconvénient des étrangers criant, « Ew! » à lui dans la rue. «Une ligne que j’ai écrite pour la série me hantera désormais pour le reste de ma vie», a-t-il déploré.

Contribution: Kim Willis et Gary Dinges