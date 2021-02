Nous espérions vraiment un Pete Davidson et Mitrailleuse Kelly vidéo de rap samedi soir, mais ce que nous avons obtenu à la place était plutôt bon aussi.

Kelly a été l’invitée musicale de l’épisode le plus récent de Saturday Night Live, qui était hébergé par John Krasinski. Le chanteur de « Bloody Valentine » et Davidson sont amis depuis un certain temps, et nous avons en quelque sorte pensé que c’était une évidence pour eux de nous apporter une sorte de chef-d’œuvre musical sous la forme d’un court métrage numérique – peut-être un suivi -jusqu’à la Clip musical ils ont filmé ensemble, ou une suite de la « chanson » étrangement entraînante que Davidson a créée avec Timothée Chalamet.

Cela n’a pas fini par arriver, et en fait Kelly, qui est également acteur, n’est apparue dans aucun croquis du tout. Cependant, à la toute fin de l’épisode, alors que les acteurs étaient tous sur scène pour dire bonsoir, Kelly est allée chercher son copain (qui était toujours habillé en critique culinaire / sexuel du Ratatouille esquisser) et ils ont tous deux dégringolé hors de la scène ensemble.

Tout le monde sur scène a pointé du doigt le tas de bros tombés, mais apparemment, cette scène n’est pas assez haute pour faire de réels dégâts.