Regardez Pedro Pascal danser avec un clicker “Last of Us” sur TikTok

Les cliqueurs de HBO Le dernier d’entre nous sont comme nous — ils ne laisseraient pas passer l’occasion de danser avec Pedro Pascal.

Dans une vidéo publiée par le compte TikTok de Saturday Night Live mercredi, Pascal, qui joue le protagoniste toujours sérieux Joel dans l’émission à succès, et une personne portant un maquillage de monstre incroyable ont mis de côté leurs rancunes pour briser des mouvements incroyables. Le clip sans paroles et sans légende précède Pascal hébergeant SNL samedi.

“Big Energy” de Latto joue. Il y a du twerk. C’est optimiste et hilarant.

The Last of Us de HBO est basé sur le célèbre jeu vidéo du même nom et met en vedette Pascal et Bella Ramsey en tant que survivants lorsqu’une pandémie mondiale détruit la civilisation. Compte tenu de la morosité du spectacle, un peu de danse est encore plus bienvenue.

SNL aussi a publié une promo plus tôt mercredi avec Pascal et ce qui semble être le même macabre Clicker. Pascal tente d’éliminer le monstre, mais celui-ci s’avère être un acteur.