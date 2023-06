Regardez: Pat Cummins frappe Shardul Thakur au bras, la star indienne grimace de douleur

Le joueur polyvalent de l’équipe indienne de cricket Shardul Thakur était en difficulté lors de la finale du Championnat du monde de test (WTC) contre l’Australie après avoir été frappé à l’avant-bras par une livraison enflammée de Pat Cummins vendredi. Shardul a été testé avec le bowling à pas court des quilleurs australiens et Cummins était celui qui l’a le plus dérangé. L’une des livraisons croissantes de Cummins a frappé Shardul directement sur son avant-bras, le laissant dans la douleur. Le physio indien a dû intervenir car le frappeur a reçu des soins pendant un certain temps avant d’être prêt à frapper à nouveau contre le skipper australien.

L’Inde était absente pour 296 lors de sa première manche, donnant à l’Australie une avance massive de 173 points lors de la troisième journée de la finale du Championnat du monde de test (WTC).

Pour l’Inde, l’homme de retour Ajinkya Rahane a compilé un joli 89 sur 129 balles tandis que Shardul Thakur a joué une précieuse manche de 51 sur 109 balles, après que Ravindra Jadeja ait participé avec un 51 balles 48 le deuxième jour.

Reprenant le troisième jour dans la nuit 151 pour cinq et 318 courses derrière le total de 469 premières manches de l’Australie, l’Inde a perdu KS Bharat tôt mais Rahane et Thakur ont ajouté 109 courses pour le septième guichet pour aider leur équipe à éviter le suivi à The Oval.

Cependant, l’Inde a rapidement perdu les guichets restants après la pause déjeuner.

Le skipper Pat Cummins a décroché trois guichets pour l’Australie alors qu’il y avait deux guichets chacun pour Mitchell Starc, Scott Boland et Cameron Green.

(Avec entrées PTI)