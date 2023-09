Regardez OSIRIS-REx de la NASA renvoyer des échantillons d’astéroïdes sur Terre

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx est en route vers la Terre pour déposer dimanche des échantillons rocheux de l’astéroïde Bennu, marquant la première tentative de la NASA de récupérer un morceau de roche spatiale pure.

Les derniers téléviseurs de Vizio deviennent entièrement quantiques

Le un dépôt très attendu Cela a pris sept ans, mais l’attente est enfin terminée. OSIRIS-REx devrait déposer la capsule contenant l’échantillon d’astéroïde le 24 septembre à 10 h 55 HE. Vous pouvez suivre ce moment historique en direct Télévision NASAl’application NASA et l’agence site web, ou en suivant le flux ci-dessous. La couverture commencera à 10 h HE dimanche.

NASA Live : flux officiel de NASA TV

Le plan est que le vaisseau spatial dépose sa précieuse cargaison lors d’un survol rapproché de la Terre, après quoi la capsule contenant les échantillons d’astéroïdes effectuera un atterrissage assisté par parachute au champ d’essai et d’entraînement du ministère de la Défense de l’Utah. La capsule doit atterrir dans une ellipse de 37 milles sur 9 milles (59 km sur 15 km) environ 13 minutes après avoir été larguée par le vaisseau spatial.

OSIRIS-REx a été lancé en septembre 2016 et a atteint l’astéroïde Bennu en décembre 2018. Le vaisseau spatial a passé près de deux ans à observer la roche spatiale avant d’atterrir sur Bennu et attraper un échantillon de sa surface en octobre 2020. Le 10 mai 2021, OSIRIS-REx a fait ses adieux à Bennu et a commencé à rentrer chez lui pour déposer sa précieuse cargaison.

Il s’agit de la première tentative de la NASA de récupérer un échantillon d’un astéroïde et cela a pris beaucoup de temps. Bennu est un petit astéroïde géocroiseur qui frôle la Terre tous les six ans environ. Les scientifiques pensent que Bennu pourrait s’être détaché d’un astéroïde beaucoup plus gros, riche en carbone, il y a environ 700 millions à 2 milliards d’années, et avoir dérivé beaucoup plus près de la Terre depuis lors.

En apportant l’échantillon d’astéroïde sur Terre, les scientifiques seront en mesure d’analyser de près la roche spatiale pour découvrir des indices sur l’origine de la vie sur Terre et sur la question de savoir si les astéroïdes ont transporté les éléments constitutifs de la vie sur notre planète.

Après avoir livré son échantillon sur Terre, OSIRIS-REx commencera à se diriger vers sa prochaine mission, l’exploration de l’astéroïde Apophis. En conséquence, la mission sera renommée OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur Twitter et ajoutez le dédié de Gizmodo à vos favoris Vol spatial page.