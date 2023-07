Regardez notre Samsung Unpacked Watch Party : Réagissez en direct aux révélations du nouveau Galaxy

Le prochain événement Unpacked de Samsung – qui mettra probablement en lumière les nouveaux Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 – va constituer un premier événement de lancement de téléphone pour les États-Unis. CNET sera partant pour cela, et vous pouvez rejoindre notre soirée de surveillance en direct qui se connectera avec nos collègues en direct de Séoul ainsi que les membres de l’équipe couvrant Unpacked du monde entier.

Cette histoire fait partie Événement Samsungla collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur les produits Samsung les plus populaires.

La soirée de surveillance Galaxy Unpacked de CNET débutera une heure avant le début de l’événement de Samsung, avec un Diffusion en direct sur YouTube à partir de mercredi à 3 h PT, 6 h HE, 11 h au Royaume-Uni et 20 h en Australie. Andrew Lanxon de CNET animera une pré-émission aux côtés du producteur Jide Akinrinade. Pendant l’avant-spectacle, ils prendront contact avec les rédactrices en chef Lisa Eadicicco et Sareena Dayaram, qui se joindront toutes deux en direct depuis le centre de congrès Coex à Séoul.

Après les annonces de Samsung, Lanxon et Akinrinade reviendront pour un post-show passant en revue les révélations et fourniront des commentaires. CNET lancera également un blog en direct

Vous voulez rejoindre l’émission ? Vous pouvez participer au chat en direct de notre watch party sur Chaîne YouTube de CNET.