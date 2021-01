Regardez notre revue vidéo Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Hé là, si vous avez suivi notre situation vidéo, vous devriez savoir que nous sommes de retour en action (et si vous ne l’avez pas fait – surprise!). Ainsi, au cours des prochains jours et semaines, nous mettrons en ligne nos vidéos rétrocédées à un rythme plus rapide que la normale.

Le prochain dans la liste est le Xiaomi Mi 10T Lite 5G, que nous avons examiné début décembre. Le Mi 10T Lite 5G possède un chipset Snapdragon 750G 5G, 6 Go de RAM, une grosse batterie de 4820 mAh, un écran LCD IPS de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz et plus encore.

Voici sa critique vidéo complète. Et voici son écrit pour plus de détails.