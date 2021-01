Regardez notre revue vidéo Samsung Galaxy A42

Mesdames et messieurs, nous sommes de retour! Sur YouTube, c’est. La saga du piratage de notre chaîne est maintenant enfin résolue (vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici si vous n’étiez pas au courant de ce qui se passait). Et maintenant nous sommes de retour dans les affaires.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous n’avons jamais cessé d’enregistrer des vidéos de critique au cours des dernières semaines lorsque notre chaîne était hors de notre contrôle, il est donc temps maintenant pour une aubaine absolue de contenu vidéo d’arriver dans les prochains jours.

Le Samsung Galaxy A42 est en vedette aujourd’hui, un téléphone que nous avons examiné par écrit le mois dernier. Voici notre vidéo sur ce smartphone de milieu de gamme avec son design arrière intéressant et unique, son support 5G et ses caméras arrière quad (bien que l’une d’entre elles soit macro et l’autre soit un capteur de profondeur – surprise surprise).

Alors asseyez-vous et profitez de la balade, Angie vous dira tout ce que vous devez savoir sur le téléphone 5G le moins cher de Samsung dans une critique vidéo douce et courte.