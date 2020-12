Poco a été sur une lancée dans le budget du marché ces derniers temps et le Poco M3 est sans doute le meilleur téléphone d’entrée de gamme actuellement. Nous avons déjà publié notre critique écrite et maintenant nous vous apportons la ventilation vidéo.

Le M3 contient une liste de spécifications convaincante avec un grand écran 6,53 FHD + associé à une caméra principale de 48 MP et une batterie de 6000 mAh, le tout emballé dans un design unique pour environ 150 $ / 150 €. Ce n’est pas la première fois que Poco s’aventure dans le segment d’entrée de gamme mais cette fois, il frappe fort.

Vous obtenez un appareil dont le prix serait normalement dans la catégorie milieu de gamme. Bien sûr, faire baisser le prix a nécessité des coupes dans les coins comme un panneau LCD au lieu d’un AMOLED, pas de caméra NFC ni ultra-large et un chipset sans intérêt (bien que toujours solide). Toutes les omissions avec lesquelles nous pouvons vivre à la fin de la journée en gardant à l’esprit le prix.

En raison des circonstances qui se sont produites au cours des derniers mois, la nouvelle vidéo n’est pas sur YouTube et nous la publions plutôt sur Facebook. Vous pouvez en savoir plus sur notre bataille acharnée pour récupérer la propriété légitime de notre chaîne YouTube ici, ainsi qu’une ventilation vidéo de Will.

Lien vers la vidéo