Regardez notre guide d’achat pour les meilleurs midrangers à obtenir cette saison des fêtes

La frénésie de magasinage des fêtes atteint son point culminant et les téléphones de milieu de gamme sont sans doute la catégorie qui voit le plus d’action. Les téléphones qui font toujours le travail et apportent des fonctionnalités attrayantes tout en gardant un prix raisonnable ne se démoderont jamais.

La catégorie “milieu de gamme” est extrêmement compétitive, c’est pourquoi nous avons divisé les appareils en trois catégories dans notre guide d’achat complet. Juste à temps pour les vacances, Will arrondit nos choix jusqu’à la limite de 350 € pour ceux d’entre vous qui préfèrent la forme vidéo.

Il est clair que Xiaomi fait un excellent travail via ses filiales Redmi et Poco, plusieurs de ces téléphones obtenant notre recommandation.

Les autres fabricants à sortir un certain nombre d’appareils concurrents sont Samsung et Realme. Avons-nous manqué un autre téléphone bon marché ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous.