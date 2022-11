Regardez: Nike FC oppose des joueurs légendaires du passé et du présent dans une publicité fascinante

Vous êtes-vous déjà demandé comment Kylian Mbappe et Ronaldinho se compareraient ? Quel Ronaldo – et quelle version – est le meilleur ? Ou si la grand-mère de Phil Foden peut s’en tirer avec les meilleurs d’entre eux ?

Eh bien, maintenant vous n’avez plus à le faire. Avec le dernier Nike FC “Le couplet footballistique” (s’ouvre dans un nouvel onglet) annonce, lancée avant la Coupe du monde de Qatar 2022, une équipe de scientifiques d’un laboratoire à Genève, en Suisse, a réussi à créer une dimension où les stars d’hier et d’aujourd’hui s’affrontent sur un terrain de football de fortune à un laboratoire scientifique.

S’inspirant clairement de la publicité emblématique de Nike “The Cage” créée il y a 20 ans pour la Coupe du monde 2002, “The Football Verse” commence par une paire de boffins débattant du meilleur joueur : Kylian Mbappe ou Ronaldinho. Le plus jeune de la paire soutient que le Français est plus doué, tandis que le scientifique plus âgé pense que personne ne peut se comparer au magicien brésilien.

Si seulement il y avait un moyen de régler le débat une fois pour toutes, se demandaient-ils. Heureusement, la création des scientifiques prend vie, avec Mbappe et Ronaldinho importés – cependant, c’est le Ronaldinho de ses beaux jours à Barcelone, donc il ne reconnaît pas la future star du PSG qui se tenait devant lui.

Ils s’engagent dans une bataille de compétences, avant que quelqu’un ne suggère à Ronaldo de se joindre à la fête. Ronaldo Nazario de l’ère 2002 et sa coupe de cheveux emblématique sont tirés d’un décor japonais traditionnel, avant que son moi de 1998 n’arrive, se moquant de la coupe douteuse que l’avenir lui porte.

L’action ne s’arrête pas là, cependant, l’un des scientifiques se plaignant que la bataille devrait également inclure Cristiano Ronaldo. La star portugaise arrive en avion et, heureusement, il joue au football dans la publicité, plutôt que de se livrer à des interviews controversées.

Bien sûr, aucune publicité mettant en vedette Cristiano ne serait complète sans sa célébration «siu» – mais à cette occasion, c’est un double coup dur, avec son Euro 2004 effectuant le saut aux côtés de l’actuel attaquant portugais. Merde, il suffit de penser au carnage que deux Cristiano Ronaldo auraient pu causer cette semaine…

📖 NOUVEAU NUMÉRO 📺 PROCHAIN ​​BUT VICTOIRE Le réalisateur était misérable, Totti ne pouvait pas jouer et un futur ailier de Reading a démissionné parce que “Qui diable est Ronaldinho?”, Mais le résultat a été le nirvana publicitaire. Deux décennies plus tard, la FFT revient dans la Nike Cage https://t.co/4MlXkiuJNi pic.twitter.com/JUIw6LLmcF16 novembre 2022 Voir plus

Quoi qu’il en soit, la publicité Nike FC est née d’un génie créatif, avec Alex Morgan de l’équipe féminine des États-Unis effectuant sa célébration emblématique en sirotant du thé; Leah Williamson tourne autour de Ronaldo en 1998; Sam Kerr, Carli Lloyd et Kevin De Bruyne se battent pour le ballon ; et les stars néerlandaises Virgil van Dijk et Edgar Davids font leur entrée, tandis que Phil Foden reste assis seul dans un café en train de verser du thé pour un espace réservé vide.

Vraisemblablement, sa grand-mère a gêné le faisceau (ou quel que soit le transporteur vers le couplet de football) qui avait l’intention de transporter la star anglaise à travers les dimensions.

À propos de la publicité, Nike FC a planté le décor : “Une équipe internationale de scientifiques dans un laboratoire secret en Suisse a finalement déchiffré le code. Ils ont écrit la formule qui mettra fin à toute discussion – la bataille ultime de toutes les générations de footballeurs. ..

“D’une simple pression sur un bouton, ils nous amènent des joueurs légendaires du passé et du présent. Une expérience folle se déroule. Regardez maintenant pour savoir si le monde de la science peut trouver un moyen de régler le compte.”