Regardez: Nehra, Shami et Gill partagent un moment de lumière alors que la pluie affecte la finale de l’IPL

La finale de la Premier League indienne (IPL) 2023 entre les Super Kings de Chennai et les Titans du Gujarat à Ahmedabad a été affectée par la pluie et le jeu a été annulé sans qu’un ballon ne soit lancé. La finale se jouera désormais le jour de la réserve (lundi 29 mai). L’arrêt de la pluie a fourni une occasion rare aux joueurs de cricket de se déchaîner au stade Narendra Modi dimanche. Les joueurs de cricket GT Shubman Gill et Mohammed Shami ainsi que l’entraîneur-chef Ashish Nehra étaient sur le terrain au milieu de la tempête de grêle et ils essayaient d’attraper la grêle dans un moment léger. Ils passaient un bon moment et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Mise à jour Il pleut 🌧️ à Ahmedabad & le TOSS a été retardé ! Restez connectés pour plus de nouvelles. Suivez le match https://t.co/IUkeFQS4Il#TATAIPL | #Final | #CSKvGT pic.twitter.com/eGuqO05EGr – IndianPremierLeague (@IPL) 28 mai 2023

La finale de la Premier League indienne 2023 a été déplacée dimanche au jour réservé après que des pluies incessantes ont retardé le tirage au sort et par la suite le début de la confrontation au sommet. L’annonce a été faite à 22h55 heure locale.

L’affrontement pour le titre entre Gujarat Titans et Chennai Super Kings se jouera donc lundi au stade Narendra Modi.

Les prévisions météorologiques n’étant pas trop prometteuses pour la finale de dimanche, cela n’a fait qu’empirer pour les fans qui étaient venus faire le plein.

Il a commencé à pleuvoir ici dans la soirée une demi-heure avant l’heure du tirage au sort – vers 18h30 heure locale – et ne s’est pas arrêté plus longtemps au moins pendant les deux heures et demie suivantes.

La pluie, cependant, s’est arrêtée après 21h00 heure locale et les couvertures ont été retirées, avec deux super soppers déjà en action à partir d’environ 20h30 IST.

Cependant, de fortes pluies sont revenues pour obliger le personnel au sol à couvrir à nouveau le terrain et les joueurs hors du terrain, qui avaient commencé à s’échauffer.

Il y avait de sérieuses flaques d’eau sur les couvertures et les parties exposées du champ extérieur, qui auraient pris plus d’une heure au personnel de terrain pour les nettoyer, à condition que la pluie ait cessé.

Conformément aux règles, la finale de l’IPL aura un jour de réserve – le lundi 29 mai dans le cas de cette année – au cas où le match ne pourrait pas commencer à 12 h 06, heure limite, auquel cas il y aura un cinq- concours overs par côté.

Il n’y a pas de telles prévisions de pluie ici lundi, ce qui signifie qu’il y a pleine possibilité d’un match 20-20.

(Avec entrées PTI)