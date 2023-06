Regardez: Murugan Ashwin prend une superbe course en arrière dans le match TNPL

Dindigul Dragons a enregistré une victoire écrasante par sept guichets contre Siechem Madurai Panthers lors de leur match de Premier League du Tamil Nadu dimanche à Dindigul. En choisissant de jouer en premier, les Dragons ont regroupé les Panthers pour seulement 123. Plus tard, les hôtes ont confortablement poursuivi la cible en seulement 14,1 overs avec sept guichets en main. En dépit d’être du côté des perdants, il y a eu un acte des Panthers qui a complètement stupéfié les fans. C’était une prise volante du spinner de jambes Murugan Ashwin pour renvoyer S Arun.

Au cours de la quatrième poursuite des Dragons, Arun a joué un tir sur la livraison du stimulateur du bras gauche Gurjapneet Singh. Le ballon était en l’air quand Ashwin a commencé à courir en arrière et a brillamment plongé pour prendre un étourdissant.

Malgré le scalping de trois premiers guichets, les Panthers n’ont pas pu empêcher les hôtes de décrocher une victoire alors que Baba Indrajith et Adithya Ganesh ont brisé respectivement 78 * et 22 * ​​points et ont pris leur parti à travers la ligne.

Pour les Panthers, Gurjapneet Singh était le choix parmi les quilleurs car il a lui-même remporté les trois guichets. Plus tôt, Jagatheesan Kousik a marqué 45 points tandis que le skipper Hari Nishanth en a marqué 24, les Panthers ne pouvant gérer que 123 points lors des premières manches.

Saravana Kumar et Suboth Bhati ont pris trois guichets tandis que Varun Chakaravarthy a pris deux guichets. En dehors d’eux, le skipper Ravichandran Ashwin et M Mathivannan ont également scalpé un guichet chacun.

Les Dindigul Dragons affronteront désormais les Chepauk Super Gillies pour leur prochain affrontement mercredi tandis que les Siechem Madurai Panthers affronteront les Salem Spartans samedi.