Regardez: MS Dhoni Fever saisit Ahmedabad alors que CSK affronte GT lors de la finale IPL 2023

Avant la finale de la Premier League indienne (IPL) 2023 dimanche, la fièvre MS Dhoni s’est emparée d’Ahmedabad. Cependant, l’affrontement au sommet entre les Super Kings de Chennai et les Titans du Gujarat n’a pas pu se jouer dimanche car la pluie a joué les trouble-fête. Le match se jouera désormais lundi. Alors que l’équipe locale a été impressionnante dans sa campagne, le soutien à Dhoni a été phénoménal tout au long du tournoi et Ahmedabad n’est pas différent. Selon des vidéos faisant le tour des réseaux sociaux, une mer de jaune était présente à l’extérieur du stade Narendra Modi et les gens faisaient la queue pour apercevoir le vétéran. Voici quelques vidéos –

Pour rendre cet événement encore plus mémorable, le « Captain Cool » disputera sa 250e apparition à l’IPL, sa 11e finale en tant que joueur et sa 10e en tant que skipper.

MS Dhoni l’icône ! Chants de ‘Dhoni, Dhoni’ à Ahmedabad quelques heures avant le match. pic.twitter.com/sAk4wZMfr2 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 28 mai 2023

Aucun autre joueur n’a joué 250 matchs IPL et Dhoni est le premier joueur à le faire. Dhoni a fait la plupart des apparitions dans les finales IPL en tant que joueur et en tant que capitaine.

En IPL, Mahendra Singh Dhoni a joué pour Chennai Super Kings et Rising Pune Supergiant.

En 249 matchs IPL jusqu’à présent, Dhoni a marqué 5 082 points à une moyenne de 39,09 et un taux de frappe de 135,96 en 217 manches. Son meilleur score est de 84* et il a marqué 24 demi-siècles. Il est le septième meilleur buteur de l’histoire de la ligue.

Pour Chennai Super Kings, les batteurs droitiers ont disputé 219 matchs. En 190 manches, il a 4508 courses avec 22 demi-siècles. Son score le plus élevé était de 84. Le taux de frappe est de 137,52. La moyenne au bâton de Dhoni est de 40,25.

Pour Rising Pune Supergiant, les batteurs gardiens de guichet ont disputé 30 matchs de 2016 à 2017. Il a marqué 574 points en 27 manches. Dhoni avait marqué deux demi-siècles pour RSP. Son score le plus élevé était de 64. Le taux de grève était de 124,78. Sa moyenne au bâton était de 31,89.

En tant que capitaine du CSK et du RPS, Mahendra Singh Dhoni a mené son équipe à 225 matchs, le plus de tous les joueurs de l’histoire de l’IPL. Il a réussi à gagner 132 matchs tout en en perdant 91.

(Avec entrées ANI)