Regardez MLB Home Run Derby 2023: Baseball en direct de n’importe où

La Major League Baseball a atteint son point médian. Les étoiles les plus brillantes du jeu sont à Seattle pour le All Star Game mardi, mais le Home Run Derby de ce soir est sans doute mieux vu. Parce que : dingers. La superstar de Seattle Julio Rodríguez est en tête d’affiche du derby de cette année devant le public local, mais J-Rod a un match difficile au premier tour contre le double champion du derby Pete Alonso des Mets. Six autres cogneurs complètent le peloton du Home Run Derby 2023: Randy Arozarena (Rays), Mookie Betts (Dodgers), Adolis García (Rangers), Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays), Luis Robert Jr. (White Sox) et Adley Rutschman (Orioles).

Les bombes commencent dans le Home Run Derby à 20 h HE (17 h PT) ce soir sur ESPN. Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder le match en direct où que vous soyez dans le monde.

Julio Rodríguez des Mariners de Seattle sera dans son parc à domicile pour le Derby du Home Run de la MLB 2023. Jim McIsaac/Getty Images

À quoi ressemble le support du Home Run Derby ?

Les participants sont classés pour le premier tour en fonction du nombre de circuits qu’ils ont frappés cette saison au 4 juillet.

(1) Luis Robert Jr contre (8) Adley Rutschman

(2) Pete Alonso contre (7) Julio Rodríguez

(3) Mookie Betts contre (6) Vladimir Guerrero Jr.

(4) Adolis García contre (5) Randy Arozarena

MLB Home Run Derby 2023 : Quand et où ?



Les plus grands cogneurs de la MLB relèvent le défi du Home Run Derby 2023 au T-Mobile Park de Seattle le lundi 10 juillet. L’action devrait commencer à 20 h HE, 17 h HE aux États-Unis et au Canada (1 h 00 BST au Royaume-Uni et 22 h 00 AEST en Australie le mardi 11 juillet).

Comment regarder le MLB Home Run Derby 2023 en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir l’action localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le Home Run Derby – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de vérifier quelques-uns des autres grands Offres VPN se déroule en ce moment.

Diffusez en direct le MLB Home Run Derby 2023 aux États-Unis

Cette année, le Home Run Derby sera diffusé aux États-Unis sur ESPN. Les cinq principaux services de streaming TV en direct proposent ESPN, cependant, il convient de noter que le HRD 2023 ne sera pas diffusé en direct sur ESPN Plus.

Hulu

Fubo TV

Flux Directv

Diffusez en direct le MLB Home Run Derby 2023 au Royaume-Uni

Les droits MLB au Royaume-Uni appartiennent à BT Sport, qui diffusera exclusivement le Home Run Derby en direct sur sa chaîne BT Sport 2 HD. La couverture commence à 1 h 00 BST le mardi matin.

BT Sport peut être obtenu soit directement via BT dans le cadre de l’un de ses nombreux forfaits TV, soit ajouté aux forfaits Sky et Virgin s’il s’agit de votre fournisseur. Vous pouvez également éviter tout engagement et souscrire à un pass mensuel BT Sport sans contrat de 30 jours.

Le pass de 30 jours de BT offre un accès complet à toutes les chaînes BT Sport pour 30 £ sans contrat. Le pass vous permet de regarder la couverture du réseau via l’application BT Sport sur les téléviseurs intelligents, les mobiles, les tablettes, les consoles de jeux et Chromecast, ainsi que via le site Web de BT Sport.

Diffusez en direct le Home Run Derby 2023 au Canada

Les fans de baseball canadiens qui souhaitent regarder HRD 2023 peuvent suivre toute l’action en direct via Sportsnet.

Sportsnet est disponible via la plupart des câblo-opérateurs, mais les coupe-câbles peuvent s’abonner au service de streaming autonome du réseau SN Now à la place, avec des prix commençant à 15 $ CA par mois ou 150 $ CA par an.

Diffusez en direct le MLB Home Run Derby en Australie

Vewers Down Under peut regarder le Home Run Derby de cette année sur ESPN via Foxtel. Si vous n’êtes pas abonné à Fox, votre meilleure option est de vous inscrire au service de streaming Kayo Sports.

Un abonnement Kayo Sports commence à 25 AU $ par mois et vous permet de diffuser sur un seul écran, tandis que son niveau Premium coûte 35 AU $ par mois pour une visualisation simultanée sur jusqu’à trois appareils. Le service vous donne accès à un large éventail de sports, notamment la F1, la LNR, la NFL, la F1 et la LNH, et il n’y a pas de contrat de verrouillage. Mieux encore, si vous êtes un nouveau client, vous pouvez profiter d’un essai gratuit d’une semaine de Kayo Sports.

Conseils rapides pour diffuser le MLB Home Run Derby 2023 à l’aide d’un VPN