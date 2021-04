Regardez Michael B.Jordan survivre à un accident d’avion dans «  Without Remorse  »

Dans le film ( streaming sur Amazon ), le personnage est initialement connu sous le nom de John Kelly et interprété par Michael B. Jordan. Un Navy SEAL dont la femme a été tuée par des assassins russes, Kelly est en mission pour retrouver le tueur.

Un avion s’est écrasé est le cadre d’une séquence d’action centrale dans le thriller «Tom Clancy’s Without Remorse», qui raconte l’histoire d’origine du personnage populaire du romancier John Clark.

Dans «Anatomie d’une scène», nous demandons aux réalisateurs de révéler les secrets qui entrent dans la réalisation de scènes clés de leurs films. Voir les nouveaux épisodes de la série les vendredis. Vous pouvez aussi regardez notre collection de plus de 150 vidéos sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube .

Alors que cette mission avance, un avion transportant Kelly et son équipe est abattu par l’armée de l’air russe et s’écrase dans la mer. L’avion se brise en deux et la section transportant les fournitures dont Kelly a besoin pour sa mission s’enfonce plus profondément dans l’eau. Racontant cette scène, le réalisateur Stefano Sollima explique les nombreuses parties mobiles qui ont dû se réunir pour réussir cette pièce élaborée, en suivant Kelly tout au long de l’épreuve.

Le cinéaste et son équipe ont utilisé un avion réel qui pouvait être coupé en morceaux et rempli d’eau. Une partie de l’ensemble a été construite à l’intérieur d’un mécanisme rotatif qui tournait pour maintenir l’action non amarrée.

Et pour la partie de la scène où l’avion est complètement submergé, Jordan s’est entraîné pendant des mois pour pouvoir retenir son souffle pendant de plus longs intervalles et mener l’action sous-marine.

