Regardez: MI Squad éclate en célébration après la défaite de RCB contre GT

Les Indiens de Mumbai ont eu une journée mémorable dimanche alors qu’ils enregistraient une confortable victoire à huit guichets contre Sunrisers Hyderabad lors de leur dernier match de championnat. Cependant, la principale raison du bonheur est venue après que les Titans du Gujarat aient battu les Royal Challengers Bangalore lors du deuxième match de dimanche, ce qui a ouvert la voie aux quintuples champions pour les Playoffs de l’IPL 2023. MI, qui s’est maintenant qualifié avec un total de 16 points , dépendaient de la victoire de GT sur RCB. L’équipe a éclaté de joie pour célébrer son entrée dans la phase à élimination directe du tournoi.

S’adressant à Instagram, MI a publié une vidéo où Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Cameron Green, Ishan Kishan et d’autres ont été vus sauter et célébrer après que Gujarat ait enregistré une victoire à six guichets sur RCB. La perte de RCB a donné à MI la quatrième place au tableau des points.

Le magnifique premier siècle de Cameron Green (100 *) et le demi-siècle de Rohit Sharma ont propulsé les Indiens de Mumbai vers une victoire complète à huit guichets contre Sunrisers Hyderabad lors de leur dernier match de championnat de l’IPL au stade Wankhede dimanche.

Green a frappé huit quatre et huit six lors de son 100 invaincu qui n’a réussi que 47 balles. Il a ajouté 53 points avec Suryakumar Yadav (25 non éliminés) pour le troisième guichet ininterrompu pour faire passer le MI sur la ligne.

Plus tôt, le meneur méconnu d’Uttarakhand, Akash Madhwal, a constamment cloué ses yorkers à la mort alors que le MI limitait Sunrisers Hyderabad à 200 pour 5.

MI affrontera désormais les Super Giants de Lucknow lors du match Eliminator de l’IPL 2023 mercredi au stade MA Chidambaram de Chennai.

(Avec entrées PTI)