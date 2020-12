La maman royale a rappelé les nombreuses façons dont les gens se rencontraient face au virus mortel. «Nous avons vu des communautés se lever et agir. Lorsque les programmes de repas pour enfants se sont arrêtés, nous avons vu nos voisins s’assurer que ces enfants recevaient la nutrition dont ils avaient besoin», a-t-elle expliqué. «Et lorsque ceux qui sont immunodéprimés ou les plus vulnérables ne pouvaient pas quitter leur domicile, nous, en tant que communauté, nous sommes présentés pour livrer la nourriture dont ils avaient besoin à leur porte. En avril, Markle et Prince Harry ont offert et livré des repas à plus d’une douzaine de personnes pour Pâques dans leur nouvel État d’origine, la Californie.

«Nous connaissons la valeur de la nourriture», a-t-elle déclaré collectivement, «en tant que nourriture, en tant que source de vie, et dans les moments de crise, la chaleur d’un repas peut être aussi réconfortante qu’une étreinte si nécessaire, surtout en l’absence d’humain. contact en raison de la distanciation sociale que nous vivons tous. Ces moments ont rappelé à tant de gens qu’ils sont pris en charge. Ce soir, nous célébrons ces héros tranquilles, certains que je connais et d’autres que nous applaudissons de loin. «

Pour conclure ses brèves remarques, Markle a terminé sur une note encourageante. « Ces personnes se sont levées et ont veillé à ce que les besoins les plus élémentaires de nos communautés soient satisfaits. Ils ont veillé à ce que ceux qui les entourent n’aient pas à souffrir de manière isolée. Ils ont nourri leurs voisins de plus d’une manière », a-t-elle déclaré. «Et ils nous ont montré, à nous tous, que même dans les moments les plus sombres, lorsque nous nous réunissons, nous avons le pouvoir de rappeler à quelqu’un d’autre qu’il y a de l’espoir et que tout ira bien.