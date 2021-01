Les frères qui épilent ensemble, restent ensemble.

Cela semble être le cas avec les meilleurs amis Tyler Cameron et Le célibatairede Matt James. Lors du dernier épisode du vlog de Tyler, les meilleurs frères ont passé une journée au spa en se faisant dorloter avec deux autres amis.

Après des pédicures et des soins du visage, les quatre hommes – à la demande de Tyler – ont également accepté de se procurer des cires brésiliennes pour bikini. Bien qu’ils aient tiré les noms d’un panier pour être juste et carré, Tyler est toujours allé en premier du quatuor.

« [The spa] recommandé de ne pas utiliser les bandes blanches. J’ai dit: «Nous faisons les bandes blanches» parce que j’ai vu Virgin âgée de 40 ans et cela avait l’air douloureux et c’est ce que je voulais », a expliqué Tyler.[The esthetician] dit qu’elle ne recommande vraiment pas de faire cela. Alors, on va faire un de ceux avec ça et ensuite on va utiliser la cire gel. «

Quelques secondes plus tard cependant, il criait pour une vie chère et a apparemment commencé à saigner, ce qui est «tout à fait normal».